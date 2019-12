Như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, chiều 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Quang Huy (SN 1973, trú tại TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) theo lệnh truy nã cách đây 26 năm về tội "Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia". Thời điểm bị bắt, ông Huy đang làm Thư ký kiêm Chánh Văn phòng TAND huyện Cao Phong - Hòa Bình.



Theo tìm hiểu của phóng viên, mặc dù bị truy nã năm 1993, nhưng ông Huy vẫn sinh sống tại địa phương. Đến ngày 27/7/1999, Huy được vào Đảng tại Chi bộ Tổ 2, phường Thái Bình (TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình). Ông Huy chính thức được kết nạp Đảng ngày 24/7/2000.

Từ tháng 1/1998 đến tháng 2/2000, ông Huy làm Bí thư Đoàn 1 tại phường Phương Lâm (TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình). Sau đó, ông Huy chuyển về Tổ 1 xã Thái Bình (nay là phường Thái Bình, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) làm Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn xã Thái Bình.

Từ tháng 2/2000 đến tháng 7/2002, ông Huy làm Thư ký TAND huyện Yên Thủy (tỉnh Hòa Bình). Tiếp đến, từ tháng 7/2002 đến nay, ông làm Thư ký TAND huyện Cao Phong (tỉnh Hòa Bình).

Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cao Phong - nơi Nguyễn Quang Huy làm Chánh văn phòng trước khi bị bắt. Ảnh: PV

"Khi Huy bị bắt tôi cũng rất bất ngờ. Chúng tôi hoàn toàn không biết Huy bị lệnh truy nã từ năm 1993. Trong công tác, Huy luôn thành tốt nhiệm vụ", Chánh án TAND huyện Cao Phong Nguyễn Thị Thu Hà cho biết.

Ông Đinh Văn Long – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thái Bình, TP Hòa Bình cũng sửng sốt khi nghe tin Huy bị bắt. Ông Long khẳng định, Đảng ủy cũng như UBND phường Thái Bình không hề biết việc Huy bị lệnh truy nã từ năm 1993.

"Tôi làm việc ở phường cũng được 20 năm, tôi rất bất ngờ về trường hợp của Huy. Chúng tôi hoàn toàn không nắm được vụ việc này, người dân trên địa bàn phường cũng hết sức ngỡ ngàng khi anh Huy bị bắt", ông nói thêm.

Cũng theo ông Long, theo định kỳ hàng năm hoặc hàng quý, Công an phường Thái Bình sẽ báo cáo các trường hợp có lệnh truy nã tới Đảng ủy và UBND phường. Tuy nhiên, phường này chưa nhận được bất cứ thông tin gì liên quan đến lệnh truy nã của Nguyễn Quang Huy.

Năm 1999, Nguyễn Quang Huy được kết nạp Đảng tại phường Thái Bình, TP Hoà Bình.

Được biết, trước khi bị bắt vào ngày 28/11, ông Huy đã nhận quyết định đình chỉ công tác đối với công chức số 239/QĐ-TA ngày 15/11/2019 do Chánh án TAND tỉnh Hòa Bình ký. Lý do ghi rõ: "Xác minh việc khai man hồ sơ công chức và xem xét, xử lý kỷ luật". Thời gian tạm đình chỉ công tác là 15 ngày.

Ngày 20/11/2019, ông Huy làm đơn gửi TAND Tối cao. Trong đơn có đoạn: "Khi được biết sự việc này (có lệnh truy nã - PV), bản thân tôi và gia đình rất bất ngờ và ngỡ ngàng vì 26 năm qua, gia đình và chính quyền địa phương không nhận được thông tin nào từ Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hòa Bình về việc tôi bị khởi tố bị can, giấy triệu tập bị can và việc tôi bị truy nã. Bản thân tôi từ trước đến nay không có hành vi gì liên quan đến vi phạm pháp luật hình sự. Từ khi còn nhỏ đến tháng 6/1991, tôi học xong lớp 12 và những năm sau đó, tôi luôn có mặt tại nơi cư trú".

Bố và vợ của Nguyễn Quang Huy bất ngờ trước sự việc. Hiện gia đình đã mời luật sư để bảo vệ quyền lợi cho ông Huy.

Ông Huy khẳng định trong đơn: "Quá trình sinh sống, lao động, học tập và công tác, tôi không thay đổi nơi cư trú từ năm 1991 đến nay". Người này cũng cho biết mình không nhận được bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến việc vi phạm pháp luật như giấy triệu tập, lệnh truy nã. Chính vì thế, khi ông Huy làm hồ sơ đi học tại chức Đại học Luật năm 1994 và các giấy tờ sau này, đều được chính quyền địa phương xác nhận.

Cũng trong đơn, ông Huy nhắc đến em gái làm ngành Công an từ năm 1998. Quá trình vào ngành cũng như công tác của em gái đều được thẩm tra lý lịch rõ ràng. "Hồ sơ xác minh lý lịch đều thể hiện gia đình, anh chị em của em gái tôi không vi phạm pháp luật hình sự thì em tôi mới được vào ngành công an từ đó đến nay", ông Huy viết.

Tái khẳng định bản thân không vi phạm pháp luật, ông Huy đề nghị các cơ quan làm rõ để trả lại danh dự cho mình, không bị oan sai.

