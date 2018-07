Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, cách đây hơn 2 tháng cháu Phạm Thị Ng (SN 2012) trú tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng (Hải Phòng) bị Lương Thanh Thủy (SN 1986) xâm hại tình dục khi nạn nhân được bố mẹ gửi nhờ hàng xóm đi có việc.

Sau khi phát hiện vụ việc, gia đình anh Phạm Văn Hùng (SN 1971, bố đẻ) đã làm đơn trình báo đến cơ quan chức năng và đối tượng Thủy bị Công an CSĐT khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi xâm hại tình dục trẻ em.

Liên quan đến sự việc trên, anh Hùng thông tin, mới đây Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng đã có kết luận giám định vụ việc. Theo kết luận này, thì trên cơ thể con gái anh không có dấu vết thương tích cũ và mới, vùng kín tổn thương nhẹ, màng trinh chưa bị rách.

Khi nhận được thông báo kết luận giám định, anh Hùng không đồng tình vì theo bố nạn nhân có một số tình tiết chưa chuẩn xác. Vì vậy, gia đình đã gửi đơn lên Công an TP. Hải Phòng đề nghị giám định lại để làm rõ vụ việc.

Mẹ của bé Ng. cùng gia đình không đồng tình với kết luận vụ việc của cơ quan công an. Ảnh: S.M

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Đỗ Tuấn Lâm - Trưởng phòng khám đa khoa Chữ thập đỏ Quán Toan thừa nhận là người trực tiếp thăm khám cho bé Ng. vào tối 6/5 theo yêu cầu của Công an phường Quán Toan.

Tuy nhiên, do không phải bác sỹ chuyên khoa sản nên ông chỉ khám ngoài vùng kín của nạn nhân và xác nhận, vùng kín cháu bé có vết xây xát, xung huyết. Trên cẳng tay (gần vai) của nạn nhân có vết hình vòng cung như vết cắn.

Cũng theo bác sĩ Lâm, tại thời điểm khám cho cháu Ng., ông đã ghi bằng tay các chẩn đoán ra giấy, có đóng dấu xác nhận của phòng khám và giao cho công an phường. Tuy nhiên, do xuất nên ông không lưu lại thông tin ca khám thương này tại sổ lưu giữ ở phòng khám.

Được biết, hiện tại cháu Ng. đã được gia đình đưa về quê ngoại sinh sống để tránh bị ảnh hưởng tâm lý, trong khi đó, đối tượng Thủy lại là hàng xóm.

Trước đó, sáng 4/5, do vợ chồng anh Hùng có việc phải ra ngoài nên đã gửi cháu Ng. sang nhà bà Đỗ Thị Miến (hàng xóm) nhờ trông giúp. Tại đây, cháu Ng. có chơi đùa với Lương Thanh Thủy.

Đến chiều 6/5, khi tắm cho con, anh Hùng phát hiện vùng kín của con gái bị sưng đỏ, phồng rộp và chảy máu. Lúc này, cháu Ng. đã kể toàn bộ sự việc khi bị Thủy thực hiện hành vi hiếp dâm. Cho nên, ngoài vết thương ở vùng kín, bố cháu bé còn phát hiện con gái có vết trầy xước và vết tím ở hai đầu gối...

Bức xúc trước hành vi của Thủy, anh Hùng trình báo với Công an phường Quán Toan về sự việc. Đồng thời, bé Ng. được đưa đi khám tại cơ sở y tế và bác sĩ chẩn đoán có rách 1.5x1.5 trong vùng kín, hai môi âm đạo trên dưới đều bầm, rộp, sưng đỏ.

Sau khi tiến hành điều tra và củng cố tài liệu, chiều ngày 6/5, phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lương Thanh Thủy để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em.

Tuy nhiên, do Thủy từng bị tai nạn giao thông cách đây nhiều năm dẫn đến bị mù mắt và chấn thương sọ não nên cơ quan công an đã thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho bị can được tại ngoại.

Được biết, đối tượng Thùy là hàng xóm với bé Ng. và trước đây từng công tác tại Công an huyện Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng).

