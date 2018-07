Điểm mặt đàn em của trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân

Bị Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm, ông trùm của nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia Nguyễn Thanh Tuân bỏ trốn về bản Lũng Xá, Tà Dê (Lóng Luông) lập boong-ke, tiếp tục phạm tội về ma túy.

Tại đây, Tuân xây dựng căn nhà kiên cố, có hầm trú ẩn, lắp đặt camera, mua bình gas, can xăng… cố thủ; tiếp tục chỉ đạo nhiều đường dây ma túy nguy hiểm, cấp “hàng” cho các đầu nậu ma túy khu vực phía Bắc, quy tụ thêm đám đàn em là những kẻ truy nã ở nơi khác đến.

Trong các ngày 26 đến 28/6, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an huy động 300 cán bộ chiến sĩ đấu tranh, triệt phá, tiêu diệt Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận.

Các nghi phạm đã dùng vũ khí nóng chống trả quyết liệt. Tại nhà Tuân, cơ quan công an thu giữ 38 khẩu súng các loại gồm: AK, Săm Pa lếch, Cạc bin, K54, K59… 8 quả lựu đạn, 15 ống giảm thanh, 14 ống ngắm súng tiểu liên, 31 hộp đạn bên trong chứa đầy đạn, 6.000 viên đạn các loại…

Trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân.

Dưới trướng Tuân là rất nhiều đàn em, đều là những tên tội phạm khét tiếng đã mang án tử. Một trong số đó là Nguyễn Quốc Hùng (35 tuổi, quê ở Thái Bình).

Do làm ăn, kinh doanh thua lỗ, tháng 6/2015, Hùng nhờ người đưa đến gặp Tuân để hỏi vay tiền. Nhận được 150 triệu đồng từ ông trùm, Hùng đã trở thành đàn em của Tuân. Tuân trang bị cho đàn em ôtô để đi lại phục vụ việc vận chuyển ma túy.

Chiều 22/7/2015, Tuân cho người chở đến nhà Hùng 3 bình gas, 2 khẩu súng ngắn, 2 khẩu súng dài và 4 quả lựu đạn. Đến khoảng 22h, Tuân điện bảo Hùng mang 3 bình gas ra đại lộ Thăng Long, Hà Nội giao cho khách. Nhận lệnh từ “đại ca”, Hùng cùng đồng bọn khiêng 3 bình gas có chứa ma túy bên trong lên xe giao cho khách.

Đến khoảng 23h, Tuân điện báo cho Hùng khách không đến nhận nên bảo Hùng mang ma túy về nhà cất giấu. Đến sáng hôm sau, Tuân điện thoại bảo Hùng mang 1 bình gas lên cầu Thanh Trì giao cho khách và Tuân cho Hùng biết số điện thoại của người nhận ma túy để liên lạc.

Người chờ nhận ma tuý ở cầu Thanh Trì là đàn em của bà trùm ma túy Đặng Minh Châu, được thuê vận chuyển lên Lạng Sơn, sau đó mang sang Trung Quốc cho Châu.

Nguyễn Quốc Hùng và tang vật thu giữ.

Khi họ đến cầu Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội chuẩn bị giao nhận ma tuý thì bị các đơn vị chức năng kiểm tra, bắt giữ, thu 170 bánh ma túy chứa trong bình gas.

Điều tra mở rộng, cơ quan điều tra xác định Hùng mua bán trái phép 490 bánh heroin. Tháng 4/2017, Hùng bị TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình.

Sau khi Nguyễn Quốc Hùng bị bắt, Tuân và Châu tiếp tục “nối” lại đường dây ma túy. Đầu tháng 11/2015, Đặng Minh Châu gọi điện thoại mua của Nguyễn Thanh Tuân 80 bánh heroin với giá 192 triệu đồng/bánh.

Để thực hiện kế hoạch mua bán ma tuý này, Tuân đã bảo Nguyễn Văn Tình (29 tuổi, trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội) thuê một nhà ở Hà Nội để làm kho giấu heroin ngụy trang là kho đựng bánh kẹo.

Thuê được nhà để cất giấu ma túy, Tuân cho Châu biết số điện thoại của Tình để nhận heroin. Châu đã điện cho Tình và thuê xe tải chở bánh kẹo đến địa điểm để Tình bốc hàng bánh kẹo cho vào trong kho.

Nguyễn Văn Tình.

Sáng hôm sau, Tuân cho đàn em đi ôtô chở 80 bánh heroin xuống Hà Nội. Số heroin này Tuân giấu vào trong lốp dự phòng của xe Fortuner, sau đó điện cho Tình để Tình chở ma tuý về kho, rạch lốp xe lấy 80 bánh heroin ra giấu lẫn vào các thùng bánh kẹo. Số ma túy này sau đó được Tình chuyển cho người của Châu.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ vụ án đủ cơ sở kết luận Đặng Minh Châu, Nguyễn Văn Tình và những người khác khác đã mua bán trái phép 80 bánh heroin. Tại phiên tòa sơ thẩm tháng 5/2017, Nguyễn Văn Tình cùng 7 bị cáo khác bị TAND Hà Nội tuyên án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trong thời gian tạm giam tại Trại tạm giam T16 của Bộ Công an, vào đêm 10/9/2017, Tình đã cùng tử tù là Lê Văn Thọ (Thọ sứt, 37 tuổi), trú tại xóm 6, thôn Thuý Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, Hải Dương trốn khỏi nơi giam giữ.

Trong quá trình bỏ trốn, Tình đã liên hệ được với trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân đang trốn truy nã tại bản Tà Dê. Được sự hướng dẫn của đàn anh, Tình nhờ người giúp sức, dùng phương tiện di chuyển lên địa bàn tỉnh Hòa Bình tìm đường đến bản Lũng Xá, Tà Dê, xã Lóng Luông.

Tuy nhiên, khoảng 400 cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị gồm Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Trinh sát kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Công an TP. Hà Nội, Công an tỉnh Hòa Bình, Công an tỉnh Sơn La… đã khép vòng vây truy bắt Nguyễn Văn Tình.

Đến 1h30 ngày 17/9/2017, sau gần 150 giờ lực lượng truy bắt đã bắt giữ được Tình trốn tại lán Nương, thuộc khu vực rừng già, xã Tân Sơn, huyện Mai Châu, Hòa Bình…

Địa bàn này rất gần với xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La). Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình đã bị bắt giữ. Với tội trốn khỏi nơi giam giữ, Nguyễn Văn Tình phải nhận thêm 7 năm tù giam.

Trần Đức Duy.

Tại phiên tòa phúc thẩm vào tháng 4/2018, TAND cấp cao tại Hà Nội vẫn quyết định y án sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Tình mức án tử hình.

Ngoài ra, Nguyễn Thanh Tuân còn có một đàn em khác là Trần Đức Duy (32 tuổi, quê ở Lương Sơn, Hòa Bình). Khoảng cuối tháng 2/2014, được Tuân giao nhiệm vụ lên Mộc Châu nhận 80 bánh heroin về giao cho người ở Cao Bằng, với giá 210 triệu đồng/bánh.

Tuân thông báo heroin để ở nhà một người đàn ông tên là Nhồng, gần khu vực rừng già (huyện Mai Châu, Hòa Bình) và cho đàn em số điện thoại của Nhồng để khi nào Duy đi ôtô đến nơi thì điện thoại để Nhồng giao heroin.

Nhồng hướng dẫn Duy đến chỗ một nhà lán, Duy quay đầu xe rồi đỗ sát vào lán để Nhồng tự mở nắp thùng xe, cho bao tải dứa chứa 80 bánh heroin lên xe. Trước khi đi giao nhận heroin, Tuân hứa trả công đàn em mỗi người 300 triệu đồng. Phi vụ trót lọt, Duy cầm trước 7 triệu đồng để tiêu, còn lại gửi Tuân giữ hộ.

Rạng sáng 6/1/2015, tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phối hợp với các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực Dốc Má (xã Thu Phong, huyện Cao Phong, Hoà Bình) phát hiện, bắt quả tang Trần Đức Duy vận chuyển 94 bánh heroin cùng một khẩu súng ngắn với 7 viên đạn.

Cùng với 22 đồng phạm, Duy bị truy tố tội Mua bán, vận chuyển trái phép 1.415 bánh heroin. Tháng 3/2017, Duy bị TAND tỉnh Hòa Bình tuyên án tử hình.

Theo CAND

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật