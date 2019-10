Đi câu cá, người đàn ông dụ bé gái 10 tuổi ra vườn chuối đề sờ vào "vùng kín"

Ngày 30/10, Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết, đang giữ hình sự đối tuợng Phan Văn Ngọc (34 tuổi, ngụ xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em.

Theo điều tra sơ bộ, khoảng 12h30 ngày 26/10, Ngọc cùng người bạn tên là Lục ăn nhậu ở xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Khoảng 1 giờ sau, cả 2 đi ra sau đồng để câu cá. Trong lúc câu cá thì em Nguyễn Quỳnh Hoa (tên đã thay đổi, 10 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) và 1 người bạn ra coi.

Lúc này, Ngọc nảy sinh ý định giở trò đồi bạn với bé Quỳnh Hoa nên nói chuyện. Sau đó, Ngọc dụ bé Quỳnh Hoa đi qua vườn chuối kế bên để câu cá. Khi vừa tới nơi, người đàn ông dùng vũ lực khống chế đe doạ bé gái 10 tuổi.

Sau đó, Ngọc thực hiện hành vi sờ vào bộ phận sinh dục của bé Quỳnh Hoa. Bé gái 10 tuổi khóc và đòi về nhà thì Ngọc vội thả bé ra.

Bé Quỳnh Hoa về tới nhà kể lại câu chuyện Ngọc sờ vào bộ phận sinh dục ở vườn chuối cho gia đình. Bức xúc gia đình dắt bé tới công an trình báo.

Công an đã lấy lời khai bé Quỳnh Hoa có sự giám hộ của gia đình. Đồng thời, công an mời Ngọc về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, người đàn ông khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo Nhịp sống trẻ

