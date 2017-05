Đến tu học tại chùa rồi thừa cơ trộm hơn 100 triệu

Trước đó, Nguyễn Viết Trung là người đến tu học tại một chùa trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ngày 4/5/2017, Trung lợi dụng chùa cất giữ tài sản sơ hở nên đã lấy trộm 118 triệu đồng sau đó bỏ trốn.

Nhận được tin báo của Công an huyện Gia Lâm, Công an thành phố Huế nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát đặc điểm đối tượng nghi vấn nổi lên.

Khoảng 15h ngày 5/5, Công an thành phố Huế xác định và bắt giữ được Nguyễn Viết Trung tại một quán Internet trên địa bàn thành phố Huế, tạm giữ trên người Trung 118 triệu đồng là tang vật của vụ trộm.

Công an đang lấy lời khai với nghi phạm Nguyễn Viết Trung

Tại Công an thành phố Huế, Trung thành khẩn khai báo hành vi trộm cắp tài sản của mình. Ngay sau đó, Công an Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội vào Huế tiếp nhận Nguyễn Viết Trung cùng tang vật của vụ án.

Nghi phạm Trung đã thành khẩn khai báo hành vi trộm cắp tài sản 118 triệu đồng ở chùa của mình (ảnh: Công Quang)

Theo Đại Dương

Dân Trí