Đến nhà hỏi thuê đất, thanh niên dụ dỗ bé gái rồi chở tới khu vực vắng làm chuyện người lớn

Ngày 20/3, Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đang tạm giữ Lâm Trọng Luân (SN 1989, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ 13 đến dưới 16 tuổi.

Theo điều tra sơ bộ, Luân và gia đình bé Quỳnh Hoa (tên đã thay đổi, 15 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) có quen biết với nhau. Khoảng 9h30 ngày 17/3, Luân tới nhà gia đình bé Quỳnh Hoa ở xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang để thuê đất cho vịt chạy đồng.

Tới nơi, thanh niên phát hiện không có ai ở nhà và chỉ có bé Quỳnh Hoa nên nảy sinh ý định hiếp dâm. Sau đó, Luân dụ chở bé Quỳnh Hoa đi chơi thì bé đồng ý. Nam thanh niên chở bé tới khu vực vắng rồi làm chuyện người lớn với bé.

Thực hiện xong hành vi đồi bại, Luân chở bé về nhà và yêu cầu bé không được kể với ai. Gia đình bé Hoa phát hiện con gái có nhiều biểu lạ nên gặng hỏi. Qua đó, bé Quỳnh Hoa đã kể lại sự việc trên. Quá bức xúc, gia đình dắt bé tới công an trình báo .

Công an đã lấy lời khai bé gái dưới sự giám hộ của gia đình. Đồng thời, nhà chức trách mời Luân lên làm việc và thanh niên thừa nhận hành vi như trên.

