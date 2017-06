Đề nghị tòa án "xử tử" đối tượng giết người tại bệnh viện

Sau gần 6 tháng diễn ra phiên xử sơ thẩm, ngày 13-6, theo đơn kháng cáo của gia đình bị hại, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành phiên xét xử phúc thẩm đối với Nguyễn Văn Liên (tức Nam, SN 1982, trú ở xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội) cùng lúc về 2 tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.

Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Văn Tính (SN 1992) và anh Nguyễn Văn Khang (SN 1988), đều trú cùng địa phương với bị cáo. Liên quan đến vụ án còn có một số thanh niên cũng ở huyện Mê Linh nhưng do chưa đến mức phải xử lý bằng hình sự nên các cơ quan tố tụng không đề cập giải quyết ở vụ án này.

Nguyễn Văn Liên tại phiên tòa phúc thẩm

Tại phiên tòa phúc thẩm, nội dung vụ án một lần nữa được làm rõ, tối 3-10-2015, trong lúc đi chơi, Nguyễn Văn Liên nhận được điện thoại của người thân thông báo cháu ruột đối tượng đi đám cưới và xảy ra đánh nhau nên phải vào bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau đó, Liên chuẩn bị dao bấm, đao và rủ 4 thanh niên quen biết cùng đi giải quyết sự việc. Trở lại khu vực gần đám cưới ở xã Đại Thịnh (nơi cháu của Liên bị đánh), đối tượng truy hỏi một số thanh niên đang có mặt tại đây để xem ai là người đã đánh cháu Liên dẫn đến cãi chửi nhau với Nguyễn Văn Tính.

Xô xát xảy đến, Tính cầm gạch ném Liên nhưng không trúng. Bực tức, Liên quay ra xe taxi lấy thanh đao đuổi theo và dùng sống đao chém nhiều nhát vào lưng thanh niên cùng địa phương. Hậu quả, anh Tính bị thương tích với tổn hại 7% sức khỏe.

Đánh anh Tính xong, Liên và nhóm thanh niên đi cùng quay vào Bệnh viện Đa khoa Mê Linh nhằm xem cháu đối tượng thế nào. Cùng thời điểm, anh Tính cũng được đưa vào đây để điều trị các vết chém.

Thấy anh Tính đang chờ được điều trị, một trong số các đối tượng đi cùng Liên liền đạp đổ cáng cứu thương anh Tính nằm. Tiếp đến, một nhóm thanh niên cũng vào Bệnh viện Đa khoa Mê Linh thăm anh Tính, trong đó có Nguyễn Văn Khang.

“Chạm mặt” nhau ở bệnh viện, Liên và anh Khang liền xảy xô xát. Có mặt tại đây, mẹ Liên can ngăn thì bị anh Khang chửi tục và xô đẩy. Sẵn con dao bấm trong túi quần, đối tượng liền rút ra đâm 1 nhát thấu ngực, khiến anh Khang tử vong sau đó. Tiếp đến, Liên còn chạy ra xe taxi lấy đao ra đe dọa mọi người...

Quá trình xét xử, bị cáo Liên cho rằng các thương tích trên người anh Tính không phải do bị cáo gây ra mà do chính bị hại tự làm mình sát thương. Còn đối với hành vi đâm anh Khang, bị cáo giải thích do không kiềm chế được bức xúc khi tận mắt chứng kiến người mẹ già bị xúc phạm và xô ngã.

Mặc dù bị cáo khai báo như trên, song xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, HĐXX phúc thẩm cho rằng không có căn cứ để chấp nhận lời khai cũng như kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo. Tương tự, đối với kháng cáo đòi “xử tử” Liên của gia đình bị hại, Tòa án cũng khẳng định không có căn cứ để chấp nhận.

Trên cơ sở đó, HĐXX phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội quyết định bác toàn bộ kháng cáo của cả bị cáo lẫn gia đình bị hại. Theo đó, Nguyễn Văn Liên vẫn phải chấp hành mức án chung về cả 2 tội danh là tù chung thân.

