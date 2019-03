Đề nghị bắt giam đối tượng xâm hại bé gái 9 tuổi trong vườn chuối ở Hà Nội

Chiều 18/3, tại văn phòng Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng văn phòng Luật sư Kết nối, gia đình cháu bé V.N.Q. (SN 2009, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị đối tượng Nguyễn Trọng Trình (30 tuổi, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) xâm hại tình dục gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua đã có buổi tiếp xúc báo chí.

Tại buổi chia sẻ thông tin, anh V.N.M. (bố cháu Q.) tỏ vẻ buồn rầu cho biết kể từ ngày xảy ra sự việc (trưa 24/2), con gái anh chưa một đêm ngủ ngon giấc, cuộc sống của gia đình có nhiều xáo trộn.

Theo anh M. vào trưa 24/2, vợ anh đi đám cưới còn anh đi làm công trình xây dựng cách nhà khoảng 10km.

Đến khoảng 12h10 phút, khi đang ở chỗ làm, anh nhận được thông tin của người hàng xóm thông báo về việc con gặp nạn phải về nhà gấp.

Gia đình nạn nhân mong pháp luật xử lý nghiêm minh. Ảnh: Đăng Khoa

Sau đó, anh gọi điện cho vợ đến đón con, khi vợ anh đến nơi nhận tin con bị xâm hại tình dục. Ngay trong chiều cùng ngày, gia đình đã làm đơn tố cáo sự việc tới chính quyền địa phương.

Đến ngày thứ 2 (tức 25/2), cơ quan công an huyện Chương Mỹ đưa cháu Q. đi giám định thương tật và sau đó đưa về lấy lời khai.

Nghi phạm gây án là Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi) ngay sau đó bị cơ quan công an bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, điều khiến anh và gia đình hết sức bức xúc chính là sau 6 ngày bị tạm giam, cơ quan công an đã cho Trình được tại ngoại.

Anh N.V.M trao đổi với PV. Ảnh: Đăng Khoa

Bố nạn nhân cũng cho hay, một đối tượng đã bóp gãy răng, làm gãy tay rồi thực hiện hành vi xâm hại với đứa con gái mới lên 9 tuổi của mình mà chỉ sau 6 ngày bị tạm giam đã được cho tại ngoại khiến anh cảm thấy vô cùng ấm ức, uất hận.

Hiện tại gia đình nạn nhân đang rất bức xúc và mong muốn cơ quan công an sớm bắt Trình để tạm giam và phải xử lý đúng người, đúng tội.

Anh M. cũng lo lắng nếu nghi phạm tại ngoại có thể gây thêm tội ác với các cháu bé khác bất cứ lúc nào.

Liên quan đến sự việc trên, Thiếu tá Tống Quang Hiếu, Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Chương Mỹ, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Trình về tội “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Theo Thiếu tá Hiếu, việc Nguyễn Trọng Trình được tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú sau khi bị khởi tố, tạm giữ để điều tra hành vi xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi đến rạn xương tay, gãy răng hàm là do phạm tội “ít nghiêm trọng”. Ông Hiếu cho rằng đơn vị đã làm đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Bé gái 9 tuổi bị rạn xương tay phải khi Nguyễn Trọng Trình thực hiện hành vi xâm hại. Ảnh: Đăng Khoa

Thiếu tá Hiếu cũng cho biết, với các chứng cứ và lời khai ban đầu, cơ quan công an khởi tố Trình theo khoản 1, điều 146, bộ luật Hình sự. Đây là hành vi phạm tội ít nghiêm trọng, được tại ngoại và dùng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Quá trình điều tra vẫn chưa kết thúc, đơn vị đang chờ kết quả giám định tổn thương từ Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an để tiếp tục làm rõ vụ việc này.

Theo Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, đây là một vụ án nghiêm trọng xâm phạm đến tính mạng thân thể của nạn nhân, các chứng cứ cho thấy đây là một vụ “hiếp dâm người dưới 16 tuổi” mà nạn nhân đã bị hành hạ dã man. Việc cháu Q. bị gãy răng hàm dưới, rạn xương tay phải chứng tỏ có sự vật lộn dùng bạo lực và trước đó có sự đe dọa dùng bạo lực rất mạnh.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khẳng định việc bị can Trình được tại ngoại do phạm tội “ít nghiêm trọng” là không phù hợp với quy định của pháp luật và có thể gây nguy hiểm cho xã hội. Bởi lẽ, nhân thân bị can Nguyễn Trọng Trình đã có một tiền án về tội “trộm cắp tài sản” vào năm 2013 chưa được xóa án tích.

“Để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người bị hại và gia đinh, Hội trân trọng đề nghị giám đốc Công an TP Hà Nội, viện trưởng VKSND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục bắt giam Nguyễn Trọng Trình để điều tra đúng với quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Hội đề nghị giám đốc Công an TP Hà Nội xem xét trách nhiệm của cơ quan điều tra Công an huyện Chương Mỹ và cá nhân ông Tống Quang Hiếu, Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chương Mỹ, khi có các phát ngôn liên quan đến việc cho bị cáo Trình tại ngoại”, công văn nêu rõ.

Đăng Khoa

