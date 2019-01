'Đạo chích' đu dây thoát thân như phim hành động

Ngày 03/01, Công an TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thanh Nhã (30 tuổi, ngụ xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản". Đồng thời, bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can này.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ ngày 26/12/2018, lợi dụng lúc nhân viên bảo vệ ngủ say, Nhã đã đột nhập vào cửa hàng FPT tại Phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long để lấy trộm 14 điện thoại iPhone X, trị giá gần 400 triệu đồng.

Phát hiện sự việc, nhân viên bảo vệ dùng bình chữa cháy xịt vào người Nhã. Tuy nhiên, đối tượng này đã nhanh chóng đu dây lên mái nhà tẩu thoát. Sau đó, y đã mang tất cả điện thoại trộm được đến quận 7, TP Hồ Chí Minh bán với giá 247 triệu đồng.

Nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đã xác định được Nhã chính là thủ phạm thực hiện vụ trộm trên.

Tại cơ quan Công an, Nhã khai nhận để thực hiện trót lọt vụ trộm, y đã thường xuyên đến cửa hàng quan sát khu vực trưng bày các dòng điện thoại đắt tiền, rồi chờ cơ hội thích hợp để ra tay.

Hiện tại, lực lượng chức năng đã thu hồi được số tiền 140 triệu đồng. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ

