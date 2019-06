Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền vụ việc, một đối tượng trộm chó trong lúc đang “hành nghề” tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã bị người dân bắt giữ đánh đập và đốt xe.

Trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội về câu chuyện trên, chuyên gia pháp lý Nguyễn Gia Hải bày tỏ quan điểm: "Việc người dân có những hành động thể hiện sự bức xúc, thiếu bình tĩnh xuất phát từ sự căm ghét và bất bình trước hành vi xấu xa của những kẻ trộm chó. Nhưng việc một số người thực hiện hành vi gây thương tích và đốt cháy chiếc xe máy của đối tượng là trái pháp luật, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu cơ quan chức năng đủ căn cứ buộc tội".

Tên trộm chó bị người dân bắt giữ. Ảnh: HBBN

Theo ông Hải, trước tiên, hành vi cố ý gây thương tích cho đối tượng trộm chó khi đối tượng không chống trả, không còn khả năng bỏ trốn có thể cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” theo BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017:



“Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người;

b) Dùng a-xít nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm;

c) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, thầy giáo, cô giáo của mình, người nuôi dưỡng, chữa bệnh cho mình;

đ) Có tổ chức;

e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

g) Trong thời gian đang bị giữ, tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành án phạt tù, đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng hoặc đang chấp hành biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

h) Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do được thuê;

i) Có tính chất côn đồ;

k) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.”

Chiếc xe máy của đối tượng bị tiêu hủy. Ảnh: HBBN

Mặt khác, hành vi thiêu hủy chiếc xe máy của đối tượng trộm chó cũng cấu thành tội “Hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” của người khác theo điều 178 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017:



“Điều 178. Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản

1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;

đ) Tài sản là di vật, cổ vật.”

Ngoài ra, những người vừa thực hiện hành vi gây thương tích và đốt xe máy của đối tượng trộm chó có thể chịu mức hình phạt nặng hơn do có 2 hành vi phạm tội khác nhau theo luật định.

Như vậy, việc ngăn chặn và áp dụng các biện pháp răn đe đối với những kẻ xấu thực hiện hành vi phạm pháp là hoàn toàn cần thiết nhưng vẫn phải đảm bảo trong khuôn khổ pháp luật cho phép, tránh tình trạng bản thân bị rơi vào vòng lao lý.

