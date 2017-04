Danh tính nhóm giang hồ đâm chết người cha trước mặt con nhỏ

Ngày 19/4, đại diện Công an tỉnh Nam Định cho biết, cơ quan CSĐT - Công an TP.Nam Định đã ra quyết đinh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi giết người.

Nhóm đối tượng này được xác định là nghi phạm gây ra vụ truy sát kinh hoàng tối 6/4 khiến anh Lê Việt H. (SN 1986, trú tại phường Lộc Vượng, TP.Nam Định) tử vong.

Theo đó, danh tính 6 đối tượng được xác định như sau: Nguyễn Hoàng Linh (tức Linh “trọc” - SN 1987), trú tại phường Hạ Long, TP.Nam Định; Đỗ Văn Minh (SN 1987), trú tại phố Phong Sơn, phường Nam Bình, TP.Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Tạ Quý Anh (SN 1991), trú tại xã Ninh Phú, TP.Ninh Bình; Vũ Văn Thành (SN 1997) trú tại phường Ninh Sơn, TP.Ninh Bình; Nguyễn Văn Hưng (SN 2000), trú tại xã Bạch Cừ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; Nguyễn Khắc Bốn (SN 1994), trú tại xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Nghi can Linh "trọc", kẻ được xác định là chủ mưu và trực tiếp chém chết anh Lê Việt H.

Nói về quá trình truy bắt, một trinh sát cho biết, sau khi nạn nhân tử vong, nhóm gây án rời địa phương và đến lưu trú tại một số tỉnh phía Nam. Dò theo dấu vết, hàng chục trinh sát lần lượt tìm ra manh mối 6 người và bắt khẩn cấp các đối tượng tối tối 17/4.

Trước đó, đêm 6/4, anh H. lái xe đạp điện ôm con gái 20 tháng tuổi đi trên đường Mạc Thị Bưởi. Đến gần nhà, nam thanh niên bị nhóm của Linh từ trên ôtô bước xuống, chặn đường truy sát.

Dù bị thương, anh H. vẫn ôm con gái chạy vào nhà dân kêu cứu rồi bất tỉnh. Người thân đưa nạn nhân vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định cấp cứu nhưng không qua khỏi. Bé gái 20 tháng tuổi may mắn thoát nạn.

Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm tử thi, cơ quan công an đã bàn giao thi thể cho gia đình.

Qua điều tra ban đầu, cô ruột của nạn nhân Lê Việt H. có cho Ngô Thị Phương L. vay số tiền 126 triệu đồng để làm ăn từ năm 2012. Đến đầu năm 2017, L. mới trả cho cô của anh H. được 1 phần nhỏ và còn nợ lại 90 triệu đồng.

Vì đòi mãi không thấy L. trả nên cô của H. có nhờ anh đi đòi tiền. Trong quá trình anh H. đi đòi nợ thì có xảy ra mâu thuẫn và thách đố với Linh “trọc” - vốn là 1 tay giang hồ có “số má” tại TP.Nam Định.

Bị anh H. chửi bới và thách đố, nên Linh “trọc” liền gọi điện cho Tạ Quý Anh thông báo. Sau khi nghe đàn anh mô tả lại sự việc, biết là sẽ có “biến”, Quý Anh lập tức gọi điện cho đám đàn em xã hội sang TP.Nam Định “giúp” Linh “trọc”.

Sau khi đã gom đủ "quân số”, Linh “trọc” trực tiếp điều khiển xe vào thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản để đón đàn em và quay trở về TP.Nam Định tìm anh Lê Việt H. gây án.

