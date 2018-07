Liên quan đến vụ nam thanh niên gọi cả gia đình chửi bới, lăng mạ công an Sơn La, ngày 10/7, lãnh đạo Công an phường Quyết Tâm (TP Sơn La, tỉnh Sơn La) cho biết, cơ quan chức năng làm việc với gia đình người vi phạm. Cả bố và mẹ nam thanh niên đều nói không có quan hệ gì với lãnh đạo công an thành phố.

Vị lãnh đạo công an phường cũng cho biết, nam thanh niên vi phạm giao thông tên là Đỗ Mạnh Dũng (28 tuổi, nhà ở tổ 3 phường Quyết Tâm, TP Sơn La). Sau khi xảy ra vi phạm giao thông, cơ quan công an đã lập biên bản sự việc và tạm giữ phương tiện.

“Ngoài lỗi không đội mũ bảo hiểm và sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định, chúng tôi đang hoàn thiện hồ sơ và đề xuất xử lý Dũng thêm một số hành vi khác", vị lãnh đạo công an phường cho hay.

Nam thanh niên có hành vi thách thức lực lượng chức năng. Ảnh cắt từ clip

Trao đổi thêm về vụ việc trên, ông Lò Phong Nam, Chủ tịch UBND phường Quyết Tâm cho biết: "Nam thanh niên vi phạm mới chuyển về phường Quyết Tâm sinh sống và đăng ký tạm trú được khoảng hơn 3 tháng nay.

Gia đình Dũng trước đây ở phường khác trên địa bàn thành phố Sơn La nhưng mới mua nhà về phường Quyết Tâm. Cả gia đình họ mới đăng ký tạm trú ở phường".

Trước đó ngày 2/7, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 8 phút ghi lại cảnh một nam thanh niên xăm trổ không đội mũ bảo hiểm đi xe máy trên phố và bị lực lượng công an phường ra hiệu lệnh dừng xe để xử phạt.

Đối tượng nhiều lần có hành vi lăng mạ công an đang làm nhiệm vụ.

Tuy niên, nam thanh niên này không chấp hành mà liên tục có hành vi chống đối, buông lời chửi bới, lăng mạ các chiến sỹ công an đang làm nhiệm vụ.

Nam thanh niên này còn gọi điện về cho mẹ và nói “bị công an phường bắt và đánh ở gần nhà mình” rồi hùng hổ xuống xe chửi bới, chỉ tay thách thức lực lượng công an, liên tục gọi công an là “bọn giết người”. Mặc dù nhiều người xung quanh đã can ngăn nhưng nam thanh niên vẫn hung hăng, thậm chí còn yêu cầu mọi người quay lại clip để đăng lên mạng.

Nam thanh niên này còn buông lời thách thức “bác tao là trưởng công an thành phố, chúng mày làm gì được tao”, “mày đánh tao đi”... đồng thời có nhiều hành động xô đẩy, chỉ tay, khiêu khích các chiến sỹ công an.

Sau khi thấy con trai gọi điện "cầu cứu", bố mẹ của nam thanh niên này nhanh chóng có mặt.

Sau đó, bố rồi mẹ của nam thanh niên này cũng có mặt, hùng hổ tiến đến phía lực lượng công an, đưa ra nắm đấm chửi bới, khiêu khích, mặc cho các chiến sỹ công an giải thích.

Sau một hồi chửi bới, nam thanh niên lên xe máy định bỏ về nhưng bị lực lượng công an giữ xe lại, yêu cầu chấp hành việc xử phạt.

Đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút được sự quan tâm chú ý của dư luận. Đa số các ý kiến bình luận đều phẫn nỗ trước hành động ngông cuồng, coi thường pháp luật của cả gia đình nam thanh niên này.

