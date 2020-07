Như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, tối qua tại quán bia thuộc phường Tứ Minh (TP. Hải Dương) xảy ra vụ án mạng khiến anh Phạm Văn Hinh (SN 1997), trú tại thôn 1, xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang (cùng tỉnh Hải Dương) bị đâm tử vong.

Nhận được tin báo. Công an phường Tứ Minh có mặt tại nơi xảy ra sự việc, cấp báo về Công an TP. Hải Dương cùng đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan, truy bắt nhóm đối tượng và điều tra nguyên nhân vụ việc

Anh Hinh bị đối tượng Tân dùng dao gọt hoa quả đâm tử vong tại quán bia. Ảnh: Đ.Tâm





Liên quan đến sự việc trên, chiều nay (12/7), Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đối tượng gây ra vụ việc tối qua đã đến đầu thú. Danh tính đối tượng được xác nhận là Vũ Văn Tân (SN 1989), trú tại xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện (cùng tỉnh Hải Dương).

Theo đó, vào khoảng 18h tối 11/7, tại quán bia Tuấn Vy (đường Vũ Công Đán, phường Tứ Minh) xảy ra mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh niên. Một nhóm gồm các đối tượng: Nguyễn Hùng Cường (SN 1983), trú tại xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang); Đỗ Văn Cường (SN 1984, trú tại xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện); Ngô Xuân Hiệp (SN 1976, trú tại đường Tuệ Tĩnh, TP. Hải Dương); Vũ Văn Tân (SN 1989), Vũ Văn Hà (SN 1996, đều ở xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện) và 2 đối tượng khác tên là Lộc, Phương (chưa rõ địa chỉ).

Người thân nạn nhân có mặt trong quá trình chờ cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm tử thi. Ảnh: Đ.Tùy





Nhóm đối tượng trên hẹn một nhóm khác gồm: Phạm Văn Hinh (SN 1997, trú tại xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang) cùng Luân, Đại, Việt, Lâm, Thế, Thắng (đều trú tại TP Hải Dương và huyện Ninh Giang) đến quán bia Tuấn Vy để nói chuyện và giải quyết nợ nần.

Trong quá trình ngồi uống bia, nói chuyện, bất ngờ 2 nhóm xảy ra cãi vã, chửi nhau. Lúc này, Vũ Văn Tân lấy dao gọt hoa quả trong quán bia đâm 2 nhát vào lưng anh Hinh khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong trên đường đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Quán bia Tuấn Vy - Nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Đ.Tâm





Đến sáng nay 12/7, đối tượng Tân đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bên cạnh đó, các đối tượng: Nguyễn Hùng Cường, Vũ Văn Hà và Đỗ Văn Cường cũng đã đến trình diện tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Được biết, sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, rạng sáng nay thi thể nạn nhân được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Cũng trong chiều nay, vào lúc 7h30 lễ khâm liệm của nạn nhân được gia đình tổ chức và 7h30 trong sáng mai (13/7), lễ truy điệu và an táng của anh Hinh được diễn ra.

Đức Tùy

