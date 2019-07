Đánh tình địch đến hôn mê rồi bỏ trốn

Ngày 16/7, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đã bàn giao đối tượng Ngyễn Bá Thanh (SN 1996, trú tại TP Sầm Sơn, Thanh Hoá) cho Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Hà Nội để điều tra về hành vi "Giết người".

Trước đó, ngày 7/1, Công an quận Long Biên nhận được tin báo có một nam thanh niên nằm bất động trên vũng máu tại khu vực tổ 18 phường Ngọc Thụy (Long Biên).

Quá trình điều tra, công an xác định nạn nhân là anh Hồng Quốc A (SN 2002, trú tại phường Ngọc Thuỵ) đã bị một nhóm người hành hung.

Đối tượng Thanh (ảnh tư liệu)

Công an quận Long Biên đã triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ án, gồm: Phạm Quang Vinh (SN 1999, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Đinh An Khánh (SN 2000, trú tại phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) và Phạm Hoàng Tùng (SN 2003, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã trực tiếp tham gia đánh anh A trọng thương. Nguyên nhân xuất phát từ mẫu thuẫn tình cảm của Thanh với nạn nhân.

Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với các đối tượng nói trên về hành vi "Giết người". Tuy nhiên đối tượng Thanh bỏ trốn. Đến ngày 14/7, Thanh đã đầu thú tại Công an quận Long Biên.

Được biết, nạn nhân A sau khi bị nhóm Thanh hành hung dã man, đến nay vẫn hôn mê chưa tỉnh.

Thanh Sơn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật