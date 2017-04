Đánh nhầm người, thanh niên say rượu bị đâm chết

Chiều 22/4, Công an tỉnh An Giang khởi tố, ra lệnh tạm giam Lê Văn Lý (22 tuổi, ngụ xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú) về hành vi Giết người. Nạn nhân là Nguyễn Chí Linh (23 tuổi) và Lê Hữu Sị (28 tuổi, cùng ngụ An Giang).

Theo cơ quan điều tra, đêm 15/4, hai nạn nhân cùng nhậu với nhóm bạn ở ấp Cầu Dây, xã Thạnh Mỹ Tây. Linh sau đó lấy xe máy chạy ra ngoài; đến khi quay về, thanh niên này nói đã bị một nhóm người chặn đánh.

Lý đã bị Công an An Giang khởi tố về hành vi Giết người. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau đó, Sị cùng Linh đi tìm đối phương để trả thù. Dọc đường, họ thấy Lê Văn Sĩ (đi cùng Lý) pha đèn xe máy ở khu vực ấp Cầu Dây, xã Thạnh Mỹ Tây.

Bị pha đèn xe vào mặt, Linh tưởng nhóm Sĩ là những người đã chặn đánh mình. Linh và Sị dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào người Sĩ. Lý chạy đến giải vây cho Sĩ và dùng dao đâm chết Linh, gây thương tích cho Sị.

Xã Thạnh Mỹ Tây của huyện Châu Phú, An Giang. Ảnh: Thiên Sơn.

Theo Zing