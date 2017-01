Đang làm nhiệm vụ, một cán bộ Cục Cảnh sát giao thông bị hành hung

Chiều 3/1, tin từ Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, Cơ quan CSĐT công an huyện này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với Hồ Minh Tuân (SN 1980, trú ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch) để làm rõ hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 0h20 phút ngày 27/12, Tuân điều khiển ô tô mang BKS: 37A – 04168 chở theo 2 người nữa là Mai Hữu Ngọc (SN 1973, trú xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch) và Nguyễn Văn Thứ (trú xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch) chạy trên Quốc lộ 1A, đến Km 638 khu vực đèo Lý Hòa thuộc thôn Tân Lý (xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch) thì Tuân dừng xe.

Đối tượng Hồ Minh Tuân tại cơ quan công an. Ảnh: T.T

Cũng tại đây, các chiến sĩ CGST đang làm nhiệm vụ. Lúc đó, Tuân hỏi đồng chí Đặng Quang Thắng – cán bộ thuộc Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (C67 – Bộ Công an): “Mày làm gì ở đây?” và được trả lời là CSGT đang làm nhiệm vụ. Nghe xong, cả 3 đối tượng xuống xe, Tuân dùng lời lẽ lặng mạ rồi dùng tay đánh liên tiếp vào mặt đồng chí Thắng. Được can ngăn, Tuân dừng lại rồi cả nhóm lên xe bỏ đi.

Bị hành hung vô cớ, đồng chí Đặng Quang Thắng đã báo với Tổ Tuần tra phía Bắc – Cục CSGT (C67 – Bộ Công an, đang làm nhiệm vụ ở gần đó) và lực lượng này đã tới hiện trường hỗ trợ anh Thắng.

Sau đó, Tổ công tác phát hiện chiếc xe mà nhóm đối tượng trên đang đỗ ở bên đường nên dừng lại để kiểm tra nhưng chiếc xe lúc đó khóa chặt cửa và không có người trên xe.

Tổ công tác quay trở lại vị trí làm nhiệm vụ thì tiếp tục nhận được tin báo của đồng chí Thắng thông báo các đối tượng quay trở lại, cần hỗ trợ.

Khi tiếp cận hiện trường, tổ công tác phát hiện chiếc xe của nhóm đối tượng đỗ ngay phía sau xe đống chí Thắng nên đã yêu cầu Tuân xuống làm việc. Tuy nhiên, Tuân không chấp hành mà còn điều khiển phương tiện lao thẳng đâm vào cánh cửa bên lái gây hư hỏng xe của tổ công tác mang BKS: 80A – 00597, rồi điều khiển xe bỏ trốn.

Đồng chí Đặng Quang Thắng bị hành hung gây nhiều thương tích được đưa đi cấp cứu.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng làm rõ.

Minh Khang