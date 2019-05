Đang điều tra vụ trọng án, công an bất ngờ phát hiện thêm một thi thể gần hiện trường

Chiều 17/5, thông tin với PV, lãnh đạo Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, công an tỉnh này vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ bắt kẻ gây ra hàng loạt vụ án mạng trên địa bàn Hà Nội và Vĩnh Phúc trong những ngày vừa qua.

Hiện trường một vụ trọng án xảy ra tại huyện Mê Linh.

Trước đó, trong khi cơ quan công an đang khẩn trương điều tra vụ trọng án xảy ra trên địa bàn huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, nạn nhân bị thương nặng, thì lực lượng chức năng lại phát hiện thi thể khác gần hiện trường xảy ra vụ án nói trên.

Cơ quan công an nhận định nhiều khả năng cả hai vụ án có cùng thủ phạm và tiến hành điều tra, xác định nghi can cùng là Đỗ Văn Bình (37 tuổi, trú tại xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, Hà Nội).

Nghi phạm gây ra hàng loạt vụ giết người liên tiếp.

Công an thành phố Hà Nội và Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp tích cực truy bắt đối tượng. Đến trưa 17/5, lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã bắt được nghi phạm khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh.

Hiện Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội để tiếp tục đấu tranh, làm rõ các vụ án.

