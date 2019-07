Thông tin cho PV, đại diện Công an quận Lê Chân (TP. Hải Phòng) xác nhận, cách đây ít ngày Công an phường Đông Hải đã bàn giao Nguyễn Khánh (SN 1980, trú tại Đình Đông, cùng phường) cho đơn vị khi đối tượng này được người dân phát hiện đang ngồi ăn đêm cùng với bạn. Điều đáng nói, Khánh là đối tượng đang bị Công an quận Lê Chân truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu Cơ quan CSĐT, chiều 5/5/2019 Khánh đi xe máy điện đến cửa hàng vàng bạc Bảo Đức (phố Nguyễn Đức Cảnh) để mua vàng trang sức. Trong lúc giao dịch với chủ cửa hàng và lợi dụng sơ hở, Khánh đã trộm cắp 1 chiếc nhẫn vàng (loại vàng tây) trị giá 6 triệu đồng và cất vào túi quần. Khi chủ cửa hàng đi ra phát hiện nên đã hô hoán cùng mọi người truy đuổi và bị bắt giữ.

Tuy nhiên, trong thời gian tại ngoại để điều tra, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến 20/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã ra Quyết định truy nã đối với Khánh về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Khánh bị lực lượng công an bắt giữ khi đang ngồi ăn nhậu với bạn bè. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Tưởng rằng bản thân đang bị truy nã thì Khánh sẽ tìm cách lẩn trốn không để cơ quan chức năng phát hiện, nhưng đối tượng không làm như vậy mà vẫn đi ăn nhậu với bạn bè bình thường.

Khoảng 21h tối 9/7, Khánh cùng một số người bạn đến đường Đông Khê (quận Ngô Quyền) để ăn nhậu. Tuy nhiên bị anh Lê Quân Kỳ (SN 1972), trú tại Đình Đông, phường Đông Hải tình cờ phát hiện.

Ngay lập tức, anh Kỳ đã điện báo sự việc cho thượng úy Lê Hồng Tiệp – Cán bộ cảnh sát Công an phường Đông Hải. Sau khi tiếp cận đối tượng, lực lượng công an phối với mọi người bắt giữ đối tượng và đưa về trụ sở.

Được biết, Khánh là đối tượng nguy hiểm, bản thân từng có 2 tiền án về tội giết người, trộm cắp tài sản và trước khi gây án, đối tượng mới mãn hạn tù được 3 tháng.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Lê Chân tiếp tục điều tra và xử lý đối tượng theo quy định pháp luật

Đức Tùy

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật