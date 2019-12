Dâm ô nhiều nữ sinh ở lớp dạy thêm, thầy giáo Hóa nhận kết đắng

Ngày 3/12, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau cho biết, tòa án huyện này vừa tuyên phạt ông Tô Hoàng Sơn (giáo viên dạy Hóa của Trường THCS thị trấn Thới Bình) 42 tháng tù về tội Dâm ô người dưới 16 tuổi.

Trao đổi với Zing, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thới Bình cho biết: "Đang thời hạn 15 ngày để ông Sơn kháng cáo. Nếu ông ấy không kháng cáo thì Phòng xem xét kỷ luật".

Trường THCS Thới Bình. Ảnh: Zing

Theo Giao thông, vào khoảng tháng 5/2018, dư luận ở Cà Mau "dậy sóng" việc nhiều phụ huynh có con em học tại trường THCS thị trấn Thới Bình "tố" ông Tô Hoàng Sơn đã nhiều lần thực hiện hành vi sàm sỡ, xâm phạm thân thể nhiều nữ sinh lớp 8, 9 trong lúc dạy học thêm môn Hóa học tại nhà riêng (năm học 2017-2018), do ông Sơn trực tiếp giảng dạy.

Những phụ huynh này cho rằng, hành vi của thầy Sơn đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo. Đồng thời phụ lòng tin tưởng của phụ huynh, làm ảnh hưởng quan trọng đến tâm lý của học sinh, làm các em lo lắng, sợ hãi, không yên tâm trong học tập.

Trước phản ứng quyết liệt của nhiều phụ huynh, ông Sơn đã lên tiếng xin lỗi phụ huynh và học sinh."Tôi xin hứa không bao giờ có những hành vi tương tự và hết lòng dạy dỗ học sinh. Mong rằng quý phụ huynh mở lòng tha thứ cho tôi. Tôi vô cùng biết ơn", ông Sơn thể hiện trong tường trình.

Trước đó, tháng 2/2019, Công an huyện Thới Bình ra quyết định khởi tố ông Sơn về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi nhưng không được cơ quan công tố cùng cấp phê chuẩn. Ngày 5/3, Công an huyện Thới Bình gửi kiến nghị đến VKSND tỉnh Cà Mau để xem xét lại quyết định của VKSND huyện Thới Bình về việc hủy bỏ quyết định khởi tố bị can.

VKSND tỉnh Cà Mau xét thấy Công an huyện Thới Bình khởi tố ông Sơn là có căn cứ nên hủy bỏ quyết định của cấp dưới. Tháng 5/2019, Công an huyện Thới Bình tống đạt quyết định khởi tố ông Sơn khi được viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

M.H





