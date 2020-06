Đâm hai chị em bạn gái tử vong

Ngày 30/6, Công an Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng khiến hai chị em Lăng Bích Du (36 tuổi) và Lăng Viết Dương (21 tuổi) tử vong.



Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Hoài Thanh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30, người dân thị trấn Di Linh nghe tiếng la hét thất thanh từ nhà chị Du liền chạy sang. Đến nơi, thấy chị Du ôm ngực đầy máu chạy ra đường rồi gục xuống, người dân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Khám nghiệm trong nhà, cảnh sát phát hiện Dương cũng nằm chết bên vũng máu, trên người có nhiều vết đâm.

Chiều 30/6, Công an Lâm Đồng bắt giữ Lê Văn Long (33 tuổi), người yêu Du, nghi can gây ra án mạng trên. Bước đầu nghi can khai có quan hệ tình cảm với chị Du nên sáng nay tìm đến nhà nói chuyện. Trong lúc lời qua tiếng lại, nam thanh niên bất ngờ rút dao trong người ra đâm chị Du nhiều nhát.

Long tại cơ quan cảnh sát điều tra. Ảnh: Hoàng Trường.

Lúc này, Dương chạy lại ôm nghi can vật lộn xuống giường. Long cầm sẵn con dao trên tay đâm khiến Dương gục tại chỗ.

