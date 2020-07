Đâm gục trai trẻ giữa phố vì ghen tuông đồng giới

Công an quận 1, TP.HCM hiện đang tạm giữ nghi can Nguyễn Hồng Phúc (SN 1983, quê An Giang) để điều tra, xử lý về hành vi "cố ý gây thương tích".

Trước đó, chiều 23/7 người dân lưu thông trên đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1 chứng kiến cảnh tượng đâm người giữa phố.

Người đi đường khống chế kẻ gây án, giao cho cơ quan Công an. Ảnh: cắt từ clip

Một người đàn ông đi xe gắn máy đã rượt đuổi, chặn xe hai người đàn ông khác đang đi trên đường rồi xảy ra cự cãi. Người đàn ông đi một mình rút kéo đâm khiến một trong hai người trên bị thương tích, gục xuống đường.

Tại thời điểm xảy ra, người đi đường đã lao vào can ngăn, khống chế kẻ gây án, báo Công an đến hiện trường, áp giải về trụ sở làm việc. Người dân hỗ trợ đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Công an làm rõ, nghi can gây án là đối tượng Phúc như nói trên. Nạn nhân bị thương là anh T.P.C (SN 1990, quê Vĩnh Long).

Người liên quan đến vụ việc cũng được Công an mời làm việc là người đi chung xe với nạn nhân C - anh Đ.N.S (SN 1979, ngụ quận Bình Thạnh.

Được biết, nạn nhân C và anh S đều là nhân viên của quán karaoke nằm trên đường Trần Quang Khải, quận 1.

Qua điều tra, Công an xác định, nghi can Phúc và anh S có mối quan hệ đồng tính nam và chung sống với nhau hơn 10 năm nay. Thời gian gần đây, Phúc tỏ ra ghen tuông vì cho rằng, anh S có mối quan hệ bên ngoài, nghi ngờ là với một người nào đó tại nơi làm việc.

Qua theo dõi, chiều 23/7, Phúc phát hiện anh C chở anh S đi trên đường nên đuổi theo, chặn xe để nói chuyện. Trong cơn ghen tuông, Phúc rút kéo giấu sẵn trong người tấn công, đâm hai nhát khiến anh C gục xuống đường.

