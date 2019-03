Đâm chết người tại quán nhậu để trả thù xưa

Ngày 5/3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Duy Hiền (SN 2002; tạm trú khóm Đông Thành, phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Giết người".

Hiện trường xảy ra vụ án mạng là phía trước quán bia này.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 4-3, Nguyễn Duy Phúc (SN 1991; ngụ phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên), Nguyễn Duy Khanh (SN 1996), Lê Hoàng Nam (SN 1996), Nguyễn Phước Giàu (SN 1996), Lê Ngân Giang (SN 1991; cả 4 cùng ngụ xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) và Nguyễn Thiện Trị (SN 1996; ngụ phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên), sau khi cùng nhậu chung tại nhà trọ thuộc phường Mỹ Phước nơi Giang đang lưu trú. Ngay sau đó, cả nhóm rủ nhau đến quán bia tại khu vực khóm 7, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên để tiếp tục nhậu.

Tại đây, nhóm của Phúc ngồi bàn gần vị trí đánh nhạc. Gần 2 giờ sau đó, Lê Hữu Tiền, Nguyễn Thị Như Huỳnh, Dương Thị Liễu và Lê Văn Hoài sau khi nhậu xong ở quán khác cũng rủ nhau đến quán bia này ngồi nhậu tiếp. Lúc đến khu vực cầu Tầm Bót, cả nhóm gặp Hiền cùng Phan Văn Hiếu và Trương Ngươn Quốc Thái chạy xe ngang nên Tiền rủ thêm nhóm này cùng đi. Khi vào quán bia, nhóm của Tiền ngồi bàn đối diện với nhóm của Phúc.

Quá trình nhậu, Hiền và Hiếu nhìn thấy Khanh nên nhớ lại vào ngày 21-12-2018 Khanh đã từng đánh Hiền tại quán này. Để trả thù xưa , Hiền ra mở cốp xe lấy cây gậy ba khúc và 1 con dao xếp vào đưa cho Hiếu cất giữ để chuẩn bị đánh trả lại Khanh nếu như đôi bên xảy ra xô xát. Đến khoảng 22 giờ 35 phút cùng ngày, Khanh và Nam đi ra khỏi quán nên Hiền quyết định đi theo sau. Khi bước ra đến nơi để xe, Hiền lấy con dao ra cầm trên tay rồi xông tới đâm Khanh 1 nhát trúng ở vùng lưng. Khanh bỏ chạy đến trước cửa quán thì té ngã. Cùng lúc này, Hiếu dùng cây gậy ba khúc đánh vào đầu Nam làm bể nón bảo hiểm. Bị đánh đau nên Nam bỏ chạy vào quán để lánh nạn. Ngay sau khi gây án, Hiền bỏ chạy về nhà với sự "hộ tống" của Hiếu và Thái bằng xe máy phía sau.

Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên Khanh đã tử vong trước khi vào bệnh viện. Biết khó trốn thoát nên đến sáng 5-3, Hiền đến cơ quan công an địa phương để đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.

