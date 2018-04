Đại úy Công an Hải Dương kể hành trình triệt phá đường dây đánh bạc gần 8.000 tỷ đồng

Với kinh nghiệm dày dặn và nghiệp vụ sắc bén, đại úy Phạm Văn Dân (1983) - Đội trưởng Đội phòng chống tệ nạn xã hội, mua bán người, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương trực tiếp tham gia giải mã nhiều vụ án xảy ra trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Đến nay, sau 10 năm công tác trong ngành công an, đại úy Dân vẫn không quên được chuyên án triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên mạng Internet.

Đại úy Dân kể lại: “Năm 2016 - năm diễn ra giải vô địch bóng đá châu Âu. Khi đó, các đơn vị công an thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an trong công tác đấu tranh chống tội phạm liên quan đến bài bạc, đặc biệt là cá độ bóng đá.

Sau khi nắm chủ trương của lãnh đạo Bộ và Công an tỉnh Hải Dương, chúng tôi đã nắm tình hình và xác định được một số tội phạm trên địa bàn tỉnh Hải Dương liên kết tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet.

Lúc này, tôi đề xuất với lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự và Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho xác lập chuyên án 416B, đấu tranh triệt phá đường dây cá độ bóng đá này".

Qua 2 tháng theo dõi, bước đầu, các trinh sát đã xác định được 2 kẻ cầm đầu vụ án quê ở Hải Dương và Hà Nội.

Theo đó, 2 kẻ này cung cấp các tài khoản trên mạng Internet cho các đối tượng ở địa bàn TP. Hải Dương để tham gia cá độ bóng đá. Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản để tham gia cá độ bóng đá với số tiền lớn.

Nhóm tội phạm này cảnh giác cao trước sự theo dõi của lực lượng công an. Chúng sử dụng hàng loạt camera nhằm tránh sự phát hiện của các trinh sát.

Sau 2 tháng theo dõi, nắm tình hình và thu thập tài liệu chứng cứ, khi xác định thời điểm đã chín muồi, anh Dân xây dựng kế hoạch và đề xuất ban chuyên án cho tổ chức bắt giữ.

"Khi đưa ra kế hoạch được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự, tôi đã cùng đồng nghiệp tăng cường và kết hợp với các chiến sỹ đơn vị khác tham gia chuyên án. Số tiền giao dịch cá độ bóng đá của nhóm tội phạm này lên đến 7.600 tỷ đồng”, đại úy Dân nói.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố 2 vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc gồm 6 bị can.

Kết thúc chuyên án, đại úy Phạm Văn Dân được Bộ trưởng Bộ Công An gửi thư khen. Ngoài ra, chàng chiến sĩ này còn được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công hạng Ba vì phá thành công chuyên án cá độ bóng đá lớn trên toàn quốc.

Thêm đường dây đánh bạc ngàn tỷ bị triệt phá

Ngoài ra, anh Dân vẫn còn nhớ như in nhiệm vụ đầu tiên khi được giao bắt một đối tượng truy nã. Đây là đối tượng cực kỳ nguy hiểm, có vũ khí, sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, anh Dân tiếp cận nhà đối tượng ở xã Minh Tân (Nam Sách), theo dõi đối tượng trong nhiều ngày. Canh đúng thời điểm đối tượng không đề phòng, anh Dân lập tức xin cấp trên chỉ đạo đồng đội đến hỗ trợ, bắt gọn đối tượng.

Mới đây nhất, anh Dân đã trực tiếp triệt phá đường dây buôn bán pháo từ Quảng Ninh vào huyện Kinh Môn.

Trước Tết Mậu Tuất khoảng 4 tháng, qua tin báo của quần chúng, anh Dân bí mật điều tra hoạt động của đường dây này và chủ động báo cáo cấp trên để phá án.

Tối 7/12/2017, tại khu 5, thị trấn Phú Thứ (Kinh Môn) anh Dân cùng các chiến sĩ trong đội bắt giữ 3 đối tượng đang vận chuyển 183 kg pháo đi tiêu thụ. Đây là vụ bắt giữ có số lượng pháo lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Đại úy Phạm Văn Dân (1983) - Đội trưởng Đội phòng chống tệ nạn xã hội, mua bán người, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương khiến nhiều người nể phục khi năm 2017 được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công hạng Ba vì có chiến công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu.

Không chỉ vậy, đại úy Dân cũng từng được nhận rất nhiều bằng khen của Cục Cảnh sát hình sự, giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; Chiến sỹ thi đua cơ sở 2015 và 2016; 2 bằng khen của Bộ Công an về chiến sỹ có thành tích trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2015 và 2016.

Gần đây nhất, vị đại úy này được nhận giải thưởng "Thanh niên công an tiêu biểu năm 2017" và là "10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017".