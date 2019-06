Đại gia xăng dầu Trịnh Sướng vừa bị bắt giàu cỡ nào?

Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến việc Bộ Công an khám xét kho xăng dầu Phú Mỹ Hưng ở ấp Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng). Đây là kho nhiên liệu của Công ty TNHH Mỹ Hưng, do ông Trịnh Sướng (Tám Sướng) làm Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc.

Theo Tri thức trực tuyến, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 23 bị can, bắt tạm giam 22 người và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú một bị can.

Các bị can trên nằm trong đường dây sản xuất, mua bán xăng giả lớn nhất từ trước đến nay do đại gia Trịnh Sướng, Đinh Chí Dũng, Nguyễn Ngọc Quan tổ chức, vừa bị Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông triệt phá.

Tại cơ quan điều tra, các bị can thừa nhận trong thời gian dài, nhóm này đã chế tạo xăng giả bằng cách pha trộn dung môi vào xăng kém chất lượng cộng thêm chất kích RON, chất tạo màu để làm ra xăng E5 RON 92 và RON 95.

Xăng giả sau đó được phân phối đến nhiều tỉnh, thành phố như: Đắk Nông, Đắk Lắk, TP.HCM, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Nghệ An.

Số xăng giả này được bán ở nhiều tỉnh, thành phố với số lượng lớn và diễn ra trong thời gian dài, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Theo đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, qua điều tra, công an xác định phương thức hoạt động của các doanh nghiệp này là mua dung môi chưng cất trong dầu mỏ có chỉ số RON 60-87, sau đó pha với xăng A95 với tỷ lệ 30-50% cùng chất tạo màu để thành xăng RON A92 giả.

Ngoài ra, các doanh nghiệp này cũng dùng 35% dung môi, 40% xăng A95 và các chất tạo màu để sản xuất xăng E5 RON 95 giả.

Theo cơ quan chức năng, xăng không đạt chất lượng sẽ gây hỏng động cơ trong quá trình vận hành và là một trong những nguyên nhân gây cháy nổ máy móc khi sử dụng phải xăng giả, kém chất lượng.

Được biết, ông Sướng xuất thân trong một gia đình đông anh em ở ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng. Cha mẹ của ông từng có tàu vận tải ở miền Tây. Sau khi cưới vợ, ông Trịnh Sướng bắt đầu mở doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và dần mở rộng quy mô.

Theo Lao động, khoảng 2 năm nay, ông Tám Sướng kinh doanh bất động sản, mua lại nhà hàng, khách sạn của những người kinh doanh kém may mắn.

Trong khu đô thị 5A, ông Sướng mua nhiều lô đất để giúp chủ đầu tư dự án này. Ông Sướng mua lại nhà hàng trên đường Mạc Đỉnh Chi với giá 38 tỉ đồng và một khách sạn lớn ở TP Sóc Trăng hơn 40 tỉ đồng. Ông Sướng cũng có khu đất khá lớn ở đường Nguyễn Chí Thanh (TP Sóc Trăng), cho người thân mượn 10 năm để mở quán giải khát.

Ngoài hệ thống xăng dầu và bất động sản ở Sóc Trăng, ông chủ Công ty Mỹ Hưng còn có 3 sà lan chở xăng dầu đang đậu ở TP.HCM. Ông Sướng cũng kinh doanh xăng dầu và dầu nhờn tại Cần Thơ; có hàng lưu kho tại Tiền Giang, Đắk Nông.

Hơn 2 tháng trước, ông Trịnh Sướng tổ chức hội nghị khách hàng cho thương hiệu Petrol Gia Thành tại nhà hàng Hải Tượng (khu đô thị 5A). Petrol Gia Thành của ông Sướng có nhiều chi nhánh ở Sóc Trăng.

Công ty Mỹ Hưng có 18 lần thay đổi giấy phép kinh doanh (lần cuối ngày 28.12.2018), vốn điều lệ 60 tỉ đồng, chỉ có 1 thành viên. Còn Công ty TNHH Gia Thành (địa chỉ: 751 Phạm Hùng, phường 8, TP Sóc Trăng) có 2 thành viên, vốn điều lệ 30 tỉ đồng. Trong đó, Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty Gia Thành là bà Trương Như Tuyết (chiếm 85% vốn điều lệ) - là em vợ ông Tám Sướng, đồng thời là Kế toán trưởng Công ty TNHH Mỹ Hưng.

Những người quen với ông Tám Sướng cho biết, ông Sướng hiền lành, hay làm từ thiện bằng việc tặng nhiều xe cứu thương cho bệnh viện. Một nguồn tin cho biết, ông Tám Sướng có giao dịch với nhiều ngân hàng với tổng số tiền giao dịch vài trăm tỉ đồng.

