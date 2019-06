Đại gia Trịnh Sướng - chủ kho xăng bị công an khám xét là ai?

Hai ngày qua, những người kinh doanh xăng dầu ở miền Tây bất ngờ khi cảnh sát khám kho xăng dầu Phú Mỹ Hưng ở thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng .

Đây là kho nhiên liệu của Công ty TNHH Mỹ Hưng do đại gia Trịnh Sướng (còn gọi là Tám Sướng) làm Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc.

"Ông chủ đang làm việc với cảnh sát"

Địa chỉ trụ sở Công ty TNHH Mỹ Hưng ở Trần Đề nhưng ông Sướng ít đến đây. Hàng ngày, ông làm việc và ở tại kho Phú Mỹ Hưng nằm ở số 33 Huỳnh Văn Chính, ấp Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên.

Tối 30/5, cảnh sát xuất hiện tại kho Phú Mỹ Hưng. Ông Sướng sau đó có vấn đề về sức khỏe nên phải nhập viện. Đại gia xăng dầu này xuất viện sáng 31/5, rồi về làm việc với cơ quan chức năng trong suốt 2 ngày diễn ra khám xét.

Xe bồn ra vào kho xăng dầu Phú Mỹ Hưng ngày 2/6. Ảnh: Việt Tường.

Liên quan đến vụ việc này, một lãnh đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng xác nhận công an địa phương đã hỗ trợ lực lượng của Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Nông khám xét kho xăng dầu của ông Trịnh Sướng tại đường Nam Sông Hậu vào chiều 1/6. Theo vị lãnh đạo, kho xăng dầu này đang xây và sắp hoàn thiện.

Còn tại kho xăng dầu Phú Mỹ Hưng, sau khi cảnh sát rút đi vào sáng 2/6, nhiều xe tải, xe bồn đã ra vào cơ sở. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Zing.vn, xe bồn vào kho của Công ty Mỹ Hưng nhưng không bơm, rút nhiên liệu tại các giếng chứa.

Nhiều khách hàng đến đây tìm ông Trịnh Sướng để liên hệ công việc nhưng không gặp. Nhân viên kho xăng cho biết ông chủ của họ vẫn đang làm việc với cảnh sát.

Đầu tư xăng dầu, bất động sản

Ông Sướng xuất thân trong một gia đình đông anh em ở ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng. Cha mẹ của ông từng có tàu vận tải ở miền Tây. Sau khi cưới vợ, ông Trịnh Sướng bắt đầu mở doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và dần mở rộng quy mô.

Ngoài kinh doanh xăng dầu, ông Trịnh Sướng còn đầu tư vào bất động sản. Ảnh: Việt Tường.

Khoảng 2 năm nay, bạn bè thấy ông Sướng hay bàn bạc với đối tác về bản đồ quy hoạch nhà đất ở Sóc Trăng. Đại gia xăng dầu sau đó đầu tư vào bất động sản, mua lại nhà hàng, khách sạn của những người kinh doanh không thành công.

"Anh Sướng mua nhiều lô đất ở khu đô thị 5A, mua lại nhà hàng trên đường Mạc Đĩnh Chi và một khách sạn lớn ở TP Sóc Trăng. Ngoài ra, anh ấy còn có khu đất khá lớn ở đường Nguyễn Chí Thanh cho người thân mượn 10 năm để mở quán giải khát", bạn của ông Tám Sướng chia sẻ.

Ngoài hệ thống xăng dầu và bất động sản ở Sóc Trăng, ông chủ Công ty Mỹ Hưng còn có 3 sà lan chở xăng dầu đang đậu ở TP.HCM. Ông Sướng cũng kinh doanh xăng dầu và dầu nhờn tại Cần Thơ và có hàng lưu kho tại Tiền Giang , Đắk Nông.

Nơi ở và làm việc của ông Tám Sướng cũng là kho xăng dầu Phú Mỹ Hưng. Ảnh: Việt Tường.

Tài liệu Zing.vn có được thể hiện Công ty Mỹ Hưng có 18 lần thay đổi giấy phép kinh doanh (lần cuối ngày 28/12/2018), vốn điều lệ 60 tỷ đồng , chỉ có một thành viên.

Doanh nghiệp của ông Trịnh Sướng có quan hệ với 4 ngân hàng, tổng dư nợ trên 568,6 tỷ đồng . Tất cả vốn vay này đều ngắn hạn, gồm 1 chi nhánh ngân hàng ở Sa Đéc (Đồng Tháp, trên 147,3 tỷ đồng ), còn lại là 3 chi nhánh ở TP Sóc Trăng.

Bạn bè, đồng nghiệp cho hay ông Sướng thường làm từ thiện, tặng các bệnh viện nhiều xe cứu thương.

Bốn năm trước, một trong những công ty thuộc hệ thống xăng dầu của ông Trịnh Sướng bị phạt 50 triệu đồng vì "Mua bán xăng dầu với các đối tượng ngoài hệ thống phân phối". Vụ việc trên liên quan đến 2 triệu lít xăng A92 (trị giá lúc đó trên 40 tỷ đồng ) do một công ty trong hệ thống của ông Sướng mua trái quy định từ một doanh nghiệp ở Hóc Môn, TP.HCM.

