Đại gia Sài Gòn mất 4,5 tỷ đồng vì nghe cuộc điện thoại

Ngày 11/3, Công an quận Tân Phú cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM đang điều tra làm rõ vụ lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt tài sản trị giá 4,5 tỷ đồng. Nạn nhân trong vụ việc là vị đại gia T.X.L. (SN 1971, ngụ quận Tân Phú).

Theo đó, sáng 8/3, ông L. nhận được điện thoại của 1 người lạ xưng là nhân viên bưu điện. Qua trò chuyện, người này nói đại gia L. đến nhận bưu phẩm bên trong chứa lệnh bắt giam của Công an TP.Hà Nội với ông L. Đồng thời, người này còn cho biết, ông bị bắt vì liên quan đến buôn bán ma tuý và rửa tiền.

Vị đại gia hoảng sợ giải thích thì người "lạ" nối máy cho 1 người khác. Người tiếp theo nói chuyện xưng là cán bộ điều tra của Công an TP.Hà Nội. Sau đó người này cũng hù doạ ông L. rằng qua điều tra, ông được xác định có liên quan đến đường dây tội phạm lớn.

Đồng thời, nếu ông L. muốn chứng minh không liên can thì phải gửi tiền vào các tài khoản do chúng chỉ định để xác minh. Nếu không liên can thì phía công an sẽ trả lại.

Sau đó, vị đại gia đã 2 lần ra ngân hàng gửi số tiền lên tới 4,5 tỷ đồng cho số tài khoản mà cán bộ công an cung cấp. Về nhà, vị đại gia suy nghĩ biết mình bị lừa nên tới công an trình báo.

Hiện công an đang điều tra làm rõ.

