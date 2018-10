'Đại gia' ngồi tù vì xâm hại cháu vợ đến sinh con

TAND huyện Long Hồ (Vĩnh Long) hôm nay xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Tấn Phát (tự Phát “đại gia”, 48 tuổi, ngụ xã Trường An, TP Vĩnh Long) về tội “Giao cấu với trẻ em”.

Trong các tháng 6 – 8/2017, gã đã dụ dỗ giao cấu với My (tên đã đổi, 16 tuổi, ngụ xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, cháu ruột của vợ Phát) nhiều lần, khiến bé gái này mang thai và sinh con. Thời điểm bị xâm hại, My chỉ 15 tuổi.

Bị cáo Phát tại tòa

Gia đình phát hiện My mang thai nên làm đơn tố giác hành vi của Phát. Công an mời Phát lên làm việc nhưng gã không thừa nhận hành vi phạm tội, sau đó bỏ trốn.

Khi My sinh con, công an tiến hành giám định ADN và xác định Phát chính là cha ruột của bé gái, nên khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra quyết định truy nã đối với gã.

Đến ngày 13/7, Phát bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước. Tại cơ quan công an, Phát vẫn ngoan cố không thừa nhận hành vi phạm tội.

Đến khi cơ quan điều tra cung cấp các chứng cứ xác thực và cho đối chất với bị hại thì Phát mới thừa nhận xâm hại cháu vợ nhiều lần.

Tại tòa, gã vẫn quanh co cho rằng hành vi của mình không đủ làm bé My mang thai. Khi HĐXX đặt câu hỏi, Phát viện lý do không biết chữ nên trả lời “không nhớ”, “không biết”. Ngay cả tên, tuổi hai người con ruột của mình, Phát cũng không nhớ.

Theo My khai, Phát dụ dỗ xem phim đồi trụy rồi xâm hại bé gái . Sau những lần như vậy, Phát đe dọa không được nói cho ai biết nếu không gã sẽ giết.

HĐXX đã quyết định tuyên phạt Phát 7 năm tù giam về tội "Giao cấu với trẻ em".

