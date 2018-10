Đại gia ngành xây dựng Ninh Bình bị trộm 200 cây vàng tại nhà riêng

Công an tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các tỉnh triệt phá thành công ổ nhóm gây ra vụ trộm 200 cây vàng của một đại gia hoạt động trong ngành xây dựng (trú tại phường Ninh Khánh, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, ngày 18/9, Phòng Cảnh sát hình sự (CA tỉnh Ninh Bình) tiếp nhận tin báo từ ông Đinh Quang M. (SN 1947 ở phường Ninh Khánh, TP. Ninh Bình) trình báo về việc, đêm 17/9, kẻ gian đã đột nhập vào nhà ông, phá két trộm cắp 200 cây vàng 9999 (trị giá khoảng hơn 7 tỷ đồng).

Xác định vụ việc có tính chất phức tạp, CA tỉnh Ninh Bình đã thành lập chuyên án đấu tranh truy bắt đối tượng, thu giữ vật chứng.

Quá trình điều tra CA tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các tỉnh tiến hành rà soát hàng trăm ổ nhóm, sàng lọc hàng nghìn đối tượng, trong đó tập trung vào các ổ nhóm trộm cắp tài sản hoạt động liên tỉnh, liên tuyến.

Sau gần 1 tháng điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được ổ nhóm gây án gồm 4 đối tượng: Phạm Văn Cửu, Nguyễn Quang Nguyên (đều SN 1986); Nguyễn Công Hoan (SN 1995) và Phạm Ngọc Luyện (SN 1996) đều ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Trong đó Cửu là đối tượng cầm đầu, có tiền sử nghiện ma túy, 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Nhóm đối tượng này hoạt động rất chuyên nghiệp, trộm cắp liên tỉnh bằng thủ đoạn sử dụng xe ô tô, mô tô đi các tỉnh, phát hiện nhà dân có nhiều tài sản, sơ hở, dùng xà cầy, tô vít mang theo cậy phá cửa đột nhập vào nhà lục soát, đập phá két trộm cắp tài sản đem đi các tỉnh tiêu thụ để lấy tiền tiêu xài.

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng Cửu, Nguyên và Luyện, công an thu giữ 112 nhẫn vàng tây, 150 dây chuyền vàng trắng, 225 lắc tay vàng trắng, số tiền 75 triệu đồng, 1 khẩu súng bắn đạn nổ, số súng 0822892, thân súng có chữ “made in Germany” và 3 viên đạn chưa qua sử dụng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Cửu, Nguyên và Luyện đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp 200 cây vàng 9999 tại nhà ông M. ngày 18/9, ngoài ra các đối tượng còn khai nhận đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Hà Tĩnh.

Trong khi đó, đối tượng Nguyễn Công Hoan đang bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án.

