Đại gia mướn căn hộ cao cấp để trác táng

Ngày 24/6, VKSND quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết đã chuyển toàn bộ hồ cáo trạng truy tố sang TAND cùng cấp để xét xử đối với Lê Minh Nhật (34 tuổi, ngụ tại quận 1, TP.HCM) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, rạng sáng 28/5/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh phối hợp với các cơ quan chức năng bất ngờ kiểm tra hành chính căn hộ cao cấp ở đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh thì phát hiện Nhật cùng nhiều nam nữ khác có hành vi tàng trữ ma túy.

Ngoài số ma túy Nhật thừa nhận của mình thì một số gói ma túy khác không ai nhận nên công an mời tất cả những người có mặt tại căn hộ cao cấp này về trụ sở làm việc.

Tại công an, Trần Huy (bạn của Nhật) khai rằng căn hộ cao cấp là do mình thuê giúp bạn. Khoảng 3h ngày 28/5/2018, Huy đến căn hộ cùng với Nguyễn Thị Kiều và Nguyễn Thị Ngọc. Khi đến nơi, anh này mang túi xách màu đen (sau công an phát hiện ma túy) rồi cùng hai cô gái vào phòng ngủ nghe nhạc.

Sau đó, Nhật rủ tất cả vào phòng ngủ để sử dụng ma túy do Nhật cung cấp. Khi cả nhóm đang phê lắc thì bị công an ập vào bắt quả tang.

Lực lượng chức năng thu giữ hơn 200 viên thuốc lắc cùng một lượng ma túy khác. Công an xác định không có căn cứ xử lý hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Trần Huy. Riêng hành vi sử dụng ma túy, Công an quận Bình Thạnh đã bàn giao những người liên quan cho lực lượng chức năng xử lý theo thẩm quyền.

* Tên một số nhân vật đã thay đổi.

