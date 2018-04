Đại gia dỏm lừa tình bé gái 15 tuổi vào khách sạn lĩnh thêm tội

Chiều 2/4, TAND quận 12 (TP HCM) tuyên phạt Phạm Văn Trị mức án 3 năm 6 tháng tù về các tội Trộm cắp tài sản, Giao cấu với trẻ em và bị buộc bồi thường cho nạn nhân 30 triệu đồng.

Ở lần ra toà 4 tháng trước, anh ta chỉ bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo HĐXX, Trị không có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Sau khi rủ bé gái vào khách sạn, bị cáo yêu cầu nạn nhân đưa tiền và điện thoại cho mình cất giữ rồi lấy trộm. Thời điểm bị cáo thực hiện hành vi giao cấu, nạn nhân chưa đủ 15 tuổi nên phải chịu trách nhiệm hình sự.

Tại tòa hôm nay, Trí thừa nhận hành vi phạm tội. Ảnh: Bình Nguyên.

Kết quả điều tra xác định, Trị lấy tên giả là Hằng Nguyễn trên Facebook, làm quen với cô gái ở Vũng Tàu. Anh ta nói dối có bạn là doanh nhân giàu có, muốn thuê cô làm bạn gái giá 150 triệu đồng trong 5 ngày nhưng cô này không đồng ý.

Hôm sau, Trị xưng là doanh nhân ở Đà Nẵng gọi cho cô gái, nói sắp vào Sài Gòn chơi cần tìm bạn gái tâm sự, dẫn đi mua sắm. Hắn nói được Hằng Nguyễn giới thiệu thuê cô, giá như thỏa thuận nhưng vẫn bị từ chối.

Anh ta đề nghị cô giới thiệu bạn cho mình và được cho số điện thoại của Hân (15 tuổi). Khi Trị gọi, cô bé tưởng gặp đại gia nên đồng ý.

Trị đưa Hân vào khách sạn, lấy lý do từng bị nhiều cô lừa hết tiền mà không thực hiện "hợp đồng", hắn yêu cầu thiếu nữ đưa hết tài sản gồm 10 triệu đồng, iPhone 6 Plus, iPad... cho mình "để làm tin". Sau khi "tâm sự", Trị chờ Hân ngủ say liền bỏ trốn với toàn bộ tài sản của cô.

Vài ngày sau Trị lấy điện thoại của Hân nhắn tin rủ cô gái khác với chiêu tương tự. Hắn dặn cô mang theo 15 triệu đồng để cảm ơn Hằng Nguyễn. Cô gái này đồng ý thuê khách sạn ở quận Tân Bình chờ "đại gia".

Trị nhờ người đến gặp cô lấy tiền nhưng anh này bị công an ập vào bắt. Từ hình ảnh camera khách sạn ghi được, cảnh sát bắt được Trị. Anh ta sau đó bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 11 năm ngoái, Trị bị TAND quận 12 đưa ra xét xử. Tuy nhiên, phiên tòa tạm hoãn để điều tra anh ta thêm tội Giao cấu với trẻ em.

