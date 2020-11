“Đại ca” quê lúa và đồng phạm bị bắt

Theo tài liệu điều tra, ngày 4/11, qua tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Thái "Lâm"; Trần Văn Quân (SN 1990, trú tại thôn Văn Hải, xã Đông Phong, huyện Tiền Hải); Lại Xuân Hoàn (SN 1988, trú tại thôn Phong Lai, xã Đông Phong, huyện Tiền Hải) để điều tra về hành vi có dấu hiệu tội phạm "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại khoản 1 Điều 170 Bộ luật hình sự.

Các quyết định, lệnh trên được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn. Hiện, vụ án đang được điều tra theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Thái "Lâm" từ vào tù ra tội vì hành vi trên.

Được biết, ổ nhóm tội phạm do Thái "Lâm" cầm đầu hoạt động trên địa bàn H.Tiền Hải đã gây bức xúc trong dư luận xã hội.



Thái "Lâm" cũng đã từng phải chấp hành án tù 5 năm về tội "Cường đoạt tài sản". Các hoạt động phạm tội chủ yếu của ổ nhóm này được xác định gồm bảo kê, thu "phế" của các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp đóng trên địa bàn…

Theo L.C

Công an nhân dân

