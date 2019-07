Đại ca Hà Thành khoe súng trên mạng xã hội, nhả đạn 'giỡn mặt' cảnh sát

TAND Cấp cao tại Hà Nội ngày 12/7 mở phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm án của Nguyễn Vinh Long (SN 1980, tức Long "ma"). Đại ca Hà Thành này từng bị kết án tử hình vì các tội Giết người, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Chống người thi hành công vụ.

Phiên tòa phúc thẩm còn mở ra để xem xét kháng cáo xin được hưởng án treo của Tạ Thị Thanh Thủy (SN 1980, bạn gái của Long "ma") về tội Không tố giác tội phạm.

Theo bản án sơ thẩm, đêm 30/4/2016, Long "ma" cùng đám bạn đến quán bar Ultra ở Cửa Nam uống rượu và nghe nhạc. Đến 1h sáng rạng sáng 1/5, nhân viên quán mời khách ra về.

Bực tức, Long rút súng dí vào đầu nhân viên nói: “Mày muốn tao bắn vỡ đầu mày không”. Sợ hãi, anh này quỳ xuống xin tha. Long "ma" nổ súng về phía cầu thang của quán bar rồi cùng nhóm bạn ra về.

Ra tới cửa, bị tổ tuần tra Công an phường Cửa Nam nhắc nhở vì nói to, chửi bậy, gây mất trật tự và yêu cầu ra về, Long rút súng ra nói: “Công an thì sao?”.

Vừa nói, Long vừa chĩa súng về phía cảnh sát mang tên Lê Văn Tuấn. Chiến sỹ công an lùi lại thì Long bắn liên tiếp 2 phát xuống lòng đường rồi bỏ đi. Về tới hồ Ba Mẫu, Long còn điên cuồng dùng súng AK bắn nhiều phát xuống hồ.

Sau đó, Long liên tục di chuyển chỗ ở, sống lang thang nhiều nơi để trốn tránh và tiếp tục gây án. Đi đâu, Long "ma" cũng giắt theo súng.

Do nghi ngờ anh Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh ngỗng) nói xấu mình, 0h ngày 22/10/2016, Long mang theo 2 khẩu súng AK và 3 khẩu súng ngắn đi tìm anh Minh.

Trong lúc bực bội vì không tìm được nạn nhân, Long giơ khẩu AK lên bắn chỉ thiên 4 phát.

Đến rạng sáng 27/10/2016, khi đang từ Lạng Sơn quay về Hà Nội sau vụ vượt biên bất thành, Long nhận được tin có nhóm đầu gấu khác đang săn lùng nhóm của mình để dằn mặt vì mâu thuẫn trước đó.

Long gọi đám đàn em mang theo hai khẩu súng AK47, súng ngắn, dao, kiếm, đến phố Nguyễn Thị Định tìm đối phương để “rửa hận”.

Quá trình săn lùng đối phương, nhóm của Long đã gây vụ nổ súng khiến một người thiệt mạng, một người khác bị thương.

Ngay sau khi bắn người, Long gọi điện thoại cho bạn gái cũ là Tạ Thị Thanh Thủy, thông báo đã gây án và bảo cô này cùng đi trốn. Thủy bị xác định đã không tố giác tội phạm, cùng Long bỏ trốn.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Long nêu lý do kháng cáo vì khi gây án, anh ta có sử dụng ma túy và bị "ngáo". Vị chủ tọa rằng, đó không phải tình tiết giảm nhẹ. Bị cáo có nhân thân xấu, nhiều lần mang súng ra lau chùi, rồi khoe trên mạng xã hội, gặp ai có xung đột là rút súng...

Xác định cả hai bị cáo không có tình tiết mới, bị cáo Long phạm các tội đặc biệt nghiêm trọng nên tòa án cấp phúc thẩm bác đơn kháng cáo của hai bị cáo, giữ nguyên các quyết định của bản án sơ thẩm.

