'Đại ca' 16 tuổi chỉ đạo thực hiện 11 vụ cướp ở TP.HCM

Ngày 30/7, TAND TP.HCM cho biết đã nhận được toàn bộ hồ sơ và cáo trạng của VKSND cùng cấp truy tố đối với Nguyễn Hoàng Phong Thiện (16 tuổi, ngụ tại quận 10) cùng 7 bị can khác về tội Cướp tài sản theo khoản 2, điều 168 Bộ Luật Hình sự 2015.

Theo cáo trạng, tháng 5/2018, do cần tiền ăn chơi, Thiện đã rủ thêm 10 người bạn đi cướp ở những cửa hàng tiện lợi như Cirle K, Ministop, Shop & Go, Family Mart. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhóm cướp "nhí" này đã thực hiện 11 vụ ở nhiều cửa hàng trên địa bàn quận 3, quận 5, quận 6, quận 11 và Tân Bình.

Cụ thể, rạng sáng 11/5/2018, nhóm Thiện đến cửa hàng tiện lợi Cirle K trên đường Cao Thắng (quận 3) giả vờ mua hàng. Sau đó, băng này đã cướp 1 thùng bia và 3 chai nước ép trái cây ôm chạy ra đường.

Nhân viên cửa hàng phát hiện chặn lại thì nhóm Thiện dùng hung khí đe dọa. Sau đó băng này bán thùng bia được 240.000 đồng chia nhau tiêu xài.

Ngang nhiên vào cửa hàng cướp tài sản.

Liên tục sau đó, băng này ngang nhiên thực hiện nhiều vụ cướp tài sản ở các cửa hàng tiện lợi, nếu nhân viên chống trả thì sẵn sàng gây thương tích để tẩu thoát. Cụ thể, khuya 25/6/2018, cả nhóm chạy ngang cửa hàng Family Mart ở quận 6 thì dừng lại để Thiện vào lấy 30 lon bia cùng một số sản phẩm khác.

Lúc này, anh Nguyễn Nhật là nhân viên cửa hàng ra đóng cửa hô hoán thì bị nhóm này dùng tay đánh rồi lên xe tẩu thoát.

Sau khi nhận được tin báo của các cửa hàng tiện lợi về băng cướp "nhí" này với các đặc điểm nhận dạng, hành vi và thủ đoạn tương tự và qua trích xuất camera, công an đã triệu tập các thanh thiếu niên lên làm việc. Đến 2/8/2018, Công an quận 5 đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Phong Thiện cùng các đồng bọn.

Theo kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, Nguyễn Hoàng Phong Thiện cùng đồng bọn thực hiện 11 vụ cướp với tổng tài sản hơn 8,3 triệu đồng. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện hành vi, băng này đã đập phá hư hỏng một số tài sản hơn 3 triệu đồng.

Đối với chủ cửa hàng tạp hóa đã mua tài sản của nhóm cướp này, Công an TP.HCM đã mời lên làm việc và cảnh cáo hành vi mua hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân bất kỳ hành vi tiêu thụ tài sản không rõ nguồn gốc đều vi phạm pháp luật. Việc mua hàng hóa không rõ của các thanh thiếu niên góp phần tạo động lực cho các nghi phạm thực hiện hành vi.

Theo Phạm Dũng (Nld.com.vn)

