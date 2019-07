Liên quan đến vụ ông Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, nguyên Phó viện trưởng VKSND TP.Đà Nẵng) bị điều tra hành vi "Dâm ô với người dưới 16 tuổi", mới đây Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP. HCM vừa có kết luận giám định bổ sung vụ án theo yêu cầu của TAND Q. 4 trước đó.



Theo đó, như nội dung kết luận giám định bổ sung thể hiện thì: Không đủ cơ sở kết luận giám định trong khoảng thời gian từ 21 giờ 10 phút 11 giây đến 21 giờ 10 phút 18 giây, bàn tay trái của ông Nguyễn Hữu Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước thân người của bé gái hay không.

Sau khi có kết luận giám đình này, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM đã có công văn trả lời nguyên nhân do hình ảnh khuất khỏi tầm quan sát camera. Ngoài ra, cũng theo Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, đối với các giám định còn lại do Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM thực hiện trước đó để Công an quận 4 làm căn cứ xác định hành vi đều chính xác, khách quan.

Trước đó, cơ quan công tố cho rằng hành vi phạm tội của nguyên Phó viện trưởng VKSND TP.Đà Nẵng đã rõ theo khoản 1 Điều 146 BLHS 2015 về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" với khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù.

Ngày 25/6, TAND Q.4 đã ra vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, sau đó TAND Q.4 đã trả hồ sơ điều tra bổ sung, làm rõ giám định trên từ 21 giờ 10 phút 11 giây đến 21 giờ 10 phút 18 giây bàn tay trái của ông Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước của bé gái hay không. Theo TAND Q.4, trong công văn của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an TP.HCM chỉ giải thích rất có thể bàn tay trái của ông Linh đã chạm vào phần cơ thể phía trước của bị hại là chủ quan, chưa rõ ràng.

Trong quá trình điều tra, truy tố, cũng như tại phiên tòa ngày 25/6, ông Linh không thừa nhận hành vi dâm ô đối với trẻ em. Nguyên Phó viện trưởng VKSND TP.Đà Nẵng cho rằng không đủ yếu tố cấu thành tội dâm ô theo điều 146 Bộ luật Hình sự năm 2015. Cụ thể, ông Linh chỉ thừa nhận hành vi ôm, hôn bé gái 3 lần ở thang máy.

Nguyên Phó viện trưởng VKSND TP. Đà Nẵng thừa nhận tay phải vịn vào má trái bé gái, tay trái cầm điện thoại và hôn bằng mũi lên má phải bé gái rồi buông ra. Sau đó, ông Nguyễn Hữu Linh tiếp tục dùng tay phải ôm choàng ra sau lưng và đặt tay lên vai trái bé gái và hôn lên má trái cháu.

Cũng liên quan đến vụ việc, trước đó vào ngày 5/6, TAND Q.4 đã từng ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vì thiếu các chứng cứ chứng minh mà không thể bổ sung tại phiên toà được. Cụ thể, TAND Q.4 đề nghị điều tra bổ sung làm rõ hai vấn đề gồm: Phần kết luận của cáo trạng không mô tả hành vi khách quan của tội phạm mà ông Nguyễn Hữu Linh thực hiện là thiếu sót.

Thứ 2, cần làm rõ kết luận giám định lúc 21 giờ 10 phút 10 giây, bàn tay trái của ông Linh có chạm chạm vào phần cơ thể phía trước người của bé gái hay không. Bởi theo công văn giải thích thông tin trong kết luận giám định hình ảnh của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM thì ông Linh dùng tay trái di chuyển theo hướng đưa vào, đưa ra phía trước thân người của cháu bé, nên rất có thể bàn tay trái của ông Linh đã chạm vào phần cơ thể phía trước thân người cháu bé, tuy nhiên không có căn cứ xác định rõ vị trí chạm.

Ngay sau khi TAND Q.4 trả hồ sơ, ngày 6/6, VKSND Q.4 đã hoàn trả lại hồ sơ cho TAND Q.4. với lý do cáo trạng đã nêu rõ hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Hữu Linh theo đúng quy định Bộ luật TTHS.

Về kết luận giám định theo như nội dung thứ 2 và TAND Q.4 đề nghị điều tra làm rõ, VKSND Q.4 cho rằng, kết luận giám định thuộc thẩm quyền của và trách nhiệm của cơ quan giám định theo quy định của pháp luật. Do vậy, VKSND Q.4 giữ nguyên cáo trạng truy tố ông Nguyễn Hữu Linh.

