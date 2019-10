Đã bắt được đối tượng nổ súng cướp tiệm vàng tại Quảng Ninh

Như tin đã đưa, chiều 8/10 trên địa bàn phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), đối tượng Đinh Thanh Tùng (SN 1989), đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Cẩm Tây (TP. Cẩm Phả), nơi ở tại ngõ 37, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền (TP. Hải Phòng) bất ngờ mang theo súng lao vào cửa hàng vàng Lương Oanh cướp tài sản.



Cửa hàng vàng Lương Oanh - Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Tuy nhiên, khi lấy được tiền, đối tượng đi ra ngoài trèo lên xe máy Exciter không BKS định bỏ chạy thì bất ngờ va vào một xe ô tô bán tải nên bị ngã văng ba lô đựng tiền và súng ra ngoài. Ngay sau đó, đối tượng vùng dậy nhặt súng và lên xe máy bỏ chạy về hướng TP. Hạ Long. Đồng thời, bỏ lại ba lô cùng số tiền đã cướp được.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thị xã Đông Triều tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc và tập trung xác minh truy bắt đối tượng.

Chân dung đối tượng Đinh Thanh Tùng. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Liên quan đến sự việc trên, thông tin cho PV, đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, khoảng 16h45 chiều 9/10, Tổ công tác Công an thị xã Đông Triều và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ được Đinh Thanh Tùng khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Trung Hà (huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng). Đồng thời, thu giữ 1 khẩu súng là công cụ gây án.

Trước đó, Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, chiều qua tại cửa hàng vàng Lương Oanh (khu 1, phường Mạo Khê) bất ngờ xuất hiện một thanh niên đeo khẩu trang mang theo ba lô đi vào cửa hàng vàng Lương Oanh, bất ngờ rút súng ngắn (dạng súng K54) đe dọa, khống chế nhân viên bán hàng và yêu cầu cho 200 triệu đồng vào chiếc ba lô mang theo.

Sau khi cướp được tiền, do luống cuống đối tượng Tùng làm rơi. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Trước khi bỏ trốn, đối tượng đi xe máy hiệu Yamaha Exciter 150 màu vàng đen không có BKS, đội mũ bảo hiểm (nửa đầu) màu xám, mặc áo phông cộc tay màu xám, quần dài vải màu đen và đi giầy màu xám.

Căn cứ kết quả khám nghiệm, điều tra tại hiện trường, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh đã xác định được đối tượng nghi vấn gây ra vụ cướp tài sản trên là Đinh Thanh Tùng và triển khai lực lượng truy bắt đối tượng.



Hiện, cơ qian công an tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật..

Đức Tùy

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật