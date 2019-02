Đã bắt được đối tượng hiếp dâm nữ học sinh ở Hải Dương

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, tối 16/2 tại phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh (Hải Dương) xảy ra sự việc nghiêm trọng khiến người dân bức xức và phẫn nộ khi cháu B.T.L (12 tuổi) bị một đối tượng nam thanh niên hiếp dâm khi nạn nhân đang đi xe đạp từ trường học về nhà.

Vụ việc chỉ được phát hiện khi anh C (bố nạn nhân) không thấy con gái về nhà trong khi trời đã tối, nên đã đi tìm. Khi anh C. đi đến đoạn đường thuộc khu vực phía sau nhà máy gạch Vinh Quang nhìn thấy xe đạp của cháu L. nhưng không thấy người đâu. Sau khi tìm kiếm, anh phát hiện con gái ở khu vực vườn vải (cạnh đó) và trình báo Công an phường Hoàng Tân.

Do tính chất vụ việc vượt quá thẩm quyền, nên công an phường thông tin cho Công an thị xã Chí Linh về thụ lý vụ việc và đưa cháu L. đi bệnh viện cũng như truy bắt đối tượng.

Ảnh minh họa

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, hôm qua (24/2), Cơ quan CSĐT Công an thị xã Chí Linh đã làm rõ và bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Đức (35 tuổi), trú tại phường Đức Chính, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo Cơ quan CSĐT, khoảng 18h20 tối 16/2, khi cháu L. đang đi xe đạp từ trường học về nhà thì bị Đức bất ngờ khống chế, hành hung và thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thực hiện xong hành vi, đối tượng rời khỏi hiện trường.

Được biết, đối tượng Đức làm nghề thợ sơn đã ly hôn vợ từ nhiều năm nay. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSDDT Công an thị xã Chí Linh tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của phá luật.

