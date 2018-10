Cựu nhân viên bưu điện huyện chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

Ngày 7/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết đang thụ lý hồ sơ vụ án Sử dụng mạng máy vi tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với bị can là Phạm Nguyễn Tuấn Anh (22 tuổi, ngụ Kiên Giang).

Tuấn Anh khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Kết quả điều tra xác định, khoảng tháng 4/2017, Tuấn Anh xin vào làm nhân viên bưu điện huyện Thủ Thừa (Long An), phụ trách thu gom, thuê phát bưu phẩm tại xã Tân Lập. Sau đó, anh ta chính thức được giao phụ trách chuyển và nhận tiền với khách hàng.

Do chưa được trang bị máy vi tính nên Tuấn Anh sử dụng laptop cá nhân để cài đặt phần mềm paypost, mở tài khoản kết nối Internet giao dịch chuyển tiền.

Thời gian sau, bưu điện huyện trang bị máy tính cho bưu điện xã Tân Lập, nhưng Tuấn Anh vẫn sử dụng laptop của mình để giao dịch. Nhiều lần đồng nghiệp nhờ Tuấn Anh chuyển tiền giúp nên anh ta có được tài khoản từ những người này.

Ngày 11/6, Tuấn Anh nộp đơn xin nghỉ việc. Chiều 27/8, thông qua tài khoản của người bạn ở bưu điện huyện Thủ Thừa, Tuấn Anh thực hiện 36 giao dịch (mỗi lần 20 triệu đồng) với tổng cộng 720 triệu đồng vào tài khoản của người em trai. Sau đó, người em giúp sức cho anh rút toàn bộ số tiền trong tài khoản đã có.

Làm xong phi vụ, Tuấn Anh đem máy laptop ném xuống sông phi tang. Anh ta trả nợ hết 120 triệu đồng, còn 600 triệu đồng đem về nhà ở Kiên Giang cất giấu.

Phát hiện tiền giao dịch bị bốc hơi, nhân viên bưu điện báo Công an huyện Thủ Thừa. Đầu tháng 10/2018, Tuấn Anh bị bắt giữ tại huyện Hòn Đất.

