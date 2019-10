Cựu hiệu trưởng dâm ô nhiều nam sinh ở Phú Thọ bị truy tố 2 tội danh

Theo đó, bị can Đinh Bằng My bị VKSND Phú Thọ truy tố về 2 tội danh :"Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" và "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Theo kết luận điều tra ban đầu của Công an huyện Thanh Sơn, ông My từng là Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn. Trong thời gian làm Hiệu trưởng, từ cuối năm 2016 đến tháng 12-2018, ông My đã nhiều lần gọi nam sinh các khối 7, 8 và 9 lên phòng riêng với lý do hỏi thăm tình hình học tập.

Bị can Đinh Bằng My (ảnh tư liệu)

Tại đây, ông My đã yêu cầu các em học sinh nằm lên giường ngủ, cởi hết quần áo rồi dùng tay sàm sỡ, xâm hại các nam sinh, đồng thời yêu cầu các nam sinh có hành động ngược lại để thỏa mãn dục vọng cho mình. Mỗi lần như vậy, bị can này lại cho nạn nhân bánh kẹo hoặc tiền từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng. Trong số 7 học sinh bị Đinh Bằng My dâm ô, nạn nhân nhỏ tuổi nhất sinh năm 2005.

Tháng 7/2019, TAND huyện Thanh Sơn trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung. Sau đó vụ án được chuyển đến Cơ quan điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý.

Đến tháng 8/2019, Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bổ sung với ông My tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" và bị bắt tạm giam.

Dự kiến vụ án sẽ sớm được đưa ra xét xử trong thời gian tới.

