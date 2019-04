Cựu đội phó QLTT Nghệ An tử vong bất thường trong thời gian bị tạm giam

Sáng 22/4, ông Trần Đăng Ninh - Cục trưởng Cục QLTT Nghệ An xác nhận, ông Nguyễn Văn Quang - cựu Đội phó Đội QLTT số 8 (đóng tại huyện Thanh Chương, Nghệ An) đã tử vong vào sáng cùng ngày.

Anh Nguyễn Văn Hạnh (em trai ông Quang) cho biết, khoảng 2h sáng cùng ngày, anh nhận được điện thoại từ quản giáo ở Trại tạm giam Nghi Kim (thuộc Công an Nghệ An) – nơi anh Quang bị tạm giữ, thông tin ông Quang đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Sau đó, anh này gọi điện cho người trong gia đình đến bệnh viện.

“Tại bệnh viện, gia đình tôi hỏi các bác sĩ về tình trạng sức khỏe anh Quang thì bác sĩ cho biết, bệnh nhân đã nhưng tim, không thể cứu chữa. Đến khoảng 8h cùng ngày, anh Quang đã mất” – Anh Hạnh thông tin.

Người nhà nạn nhân yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ cái chết của ông Quang.

Người nhà ông Quang thông tin thêm, trước đó, gia đình đến thăm ông Quang trong trại tạm giam thì sức khỏe ông Quang vẫn rất tốt, không có biểu hiện gì bất thường. Ông Quang thường nói “Gia đình cứ yên tâm, ở đây tôi vẫn bình thường”.

Ông Đinh Trọng Dung - Giám thị Trại tạm giam Nghi Kim, cũng xác nhận sự việc và cho biết cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân ông Quang tử vong.

Nhóm cán bộ QLTT số 8 đến nhà thầy lang được camera gia đình ghi lại.

Như đã thông tin, ngày 18/1, ông Quang bị Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản. Vì trước đó, ông Quang cùng 3 người khác bị một thầy lang tố "làm luật" với ông xảy ra vào ngày 4/12/2018.

V. Đồng

