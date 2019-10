Cựu công an nổ súng tại ngân hàng bị khởi tố thêm tội

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố bổ sung tội danh Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đối với Đào Xuân Tư - người gây ra vụ nổ súng tại một ngân hàng ở Nghi Sơn ở huyện Tĩnh Gia hôm 25/7.

Đào Xuân Tư nổ súng tại ngân hàng. Ảnh chụp màn hình.

Khi vụ việc xảy ra, Tư là trung úy, công tác tại Đội xây dựng phong trào Công an huyện Triệu Sơn. Công an địa phương xác nhận thông tin ban đầu nói bị can mang cấp hàm thượng úy có sự nhầm lẫn.

Ngày 7/8, Tư đã đến cơ quan công an đầu thú và giao nộp khẩu súng K59 cùng 5 viên đạn và khai nhận toàn bộ hành vi. Một tuần sau, bị can bị tước danh hiệu công an nhân dân. Trưa 25/7, Đào Xuân Tư bịt mặt, đội mũ bảo hiểm, đi xe máy đến Ngân hàng, chi nhánh Nghi Sơn (tại xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Bị bảo vệ yêu cầu cởi khẩu trang và mũ bảo hiểm mới được vào trong, Tư rút súng ngắn mang theo bắn một phát xuống nền nhà, một phát trúng đùi trái bảo vệ Phạm Văn Bằng, sau đó lên xe máy bỏ đi.

Tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế, xã hội do UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hôm 4/10, đại tá Đào Đức Minh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết Đào Xuân Tư đã bị khởi tố tội Gây rối trật tự công cộng.

“Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ động cơ, mục đích gây án của Đào Xuân Tư. Nếu đủ căn cứ sẽ tiếp tục khởi tố các tội Cố ý gây thương tích và Cướp tài sản để xử lý nghiêm”, Công an Thanh Hóa thông tin.

Theo Tri thức trực tuyến

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật