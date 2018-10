“Cứu” cháu gái khỏi 2 cuộc hôn nhân bất hạnh, dì vào tù

Ngày 22/10, TAND tỉnh Nghệ An tiếp tục mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Kha Văn Ngọc (SN 1964, trú tại xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) và Lô Thị Thuyên (SN 1964, trú xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội "Mua bán người".

Trước đó, trong phiên xử ngày 12/10, HĐXX phải tạm dừng phiên tòa để xác minh thông tin liên quan đến tình tiết giảm nhẹ của bị cáo Thuyên.

Bị cáo Kha Văn Ngọc và Lô Thị Thuyên tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ việc, vào khoảng tháng 8/2014, Ngọc liên hệ với một người phụ nữ tên Ỏn (không rõ nhân thân) bàn về việc đưa phụ nữ sang Trung Quốc bán. Ỏn hứa sẽ trả công cho Ngọc từ 20-30 triệu đồng khi đưa được một người sang.

Ngày 1/9/2014, Ngọc đến nhà Thuyên và bàn bạc chuyện đưa người đi Trung Quốc bán. Thuyên có cô cháu gái Vi Thị Th. (SN 1991, trú xã Mai Sơn, Tương Dương, con em gái ruột của Thuyên) đang muốn đi tìm việc làm nên bàn với Ngọc lừa chị này đi.

Để Th. tin tưởng, Thuyên nói dối là đưa sang Lào làm công nhân dệt vải, lương tháng 5 triệu đồng. Nếu đồng ý đi thì sẽ trả thêm cho bố mẹ Th. 80 triệu đồng. Nghe Thuyên nói vậy, bố mẹ Th. cũng đồng ý cho con đi.

Sau đó, Thuyên giao cháu gái cho Ngọc. Ngày 2/9/2014, Ngọc gọi điện cho Ỏn hẹn giao “hàng” ở TP. Vinh. Th. được 2 người đàn ông dẫn ra Móng Cái (Quảng Ninh) rồi vượt biên sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Gần 1 tháng sau, Ỏn bán Th. cho một người đàn ông Trung Quốc mua làm vợ với giá gần 180 triệu đồng.

Sau khi bán được Th., Ỏn thông báo qua điện thoại với Ngọc sẽ gửi 90 triệu đồng về Việt Nam, trong đó 70 triệu đồng là để trả cho bố mẹ chị Th., 20 triệu đồng là tiền công của Ngọc. Tuy nhiên người phụ nữ này mới chỉ gửi về Việt Nam 45 triệu, số còn lại xin “khất” nợ.

Chị Th. sau khi bán lấy chồng Trung Quốc thì có với người đàn ông này 1 đứa con. Nhờ lấy được lòng tin của gia đình chồng nên chị Th. có thể gọi điện về Việt Nam thông báo việc mình bị lừa bán. Đến đầu năm 2018, chị Th. về Việt Nam thăm gia đình và làm đơn tố cáo hành vi mua bán người của Lô Thị Thuyên, Kha Văn Ngọc đến cơ quan điều tra.

Nạn nhân Vi Thị Th. không có mặt tại tòa. Có thông tin cho rằng sau khi tố cáo dì ruột bán mình, Th. đã quay lại Trung Quốc. Cũng có thông tin cho biết hiện Th. đã vào miền Nam làm thuê.

Bị cáo Lô Thị Thuyên ngoái lại phía sau nhìn chồng, hai đứa con và các cháu rồi bật khóc.

Tại phiên tòa, trong khi Kha Văn Ngọc thừa nhận hành vi phạm tội của mình thì Lô Thị Thuyên cho rằng việc làm của mình là để “giúp” cháu chứ không phải nhằm mục đích bán cháu sang Trung Quốc lấy tiền.

“Cháu Th. lấy chồng 2 lần. Cả hai lần đều lấy phải chồng nghiện ngập. Cháu nói khổ quá, muốn đi lấy chồng nước ngoài cho đỡ khổ nên bị cáo nghĩ là giúp cháu thôi”, bị cáo Thuyên nói.

Bị cáo Thuyên vốn là cán bộ phụ nữ của bản nhưng 5 năm trước, do sức khỏe kém nên xin nghỉ. Tại phiên xét xử ngày 12/10, Thuyên khai bố đẻ tên Vi Văn Khuê (trú xã Nhôn Mai, Tương Dương) là liệt sĩ. Đây là tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật nhưng trong hồ sơ không thể hiện điều này. Bởi vậy HĐXX tạm dừng phiên xử để xác minh thông tin.

Kết quả xác minh từ Phòng LĐ-TB&XH huyện Tương Dương cho thấy trong hồ sơ lưu trữ người có công của huyện không có ai có tên như bị cáo Thuyên cung cấp. Xác minh của Công an huyện Tương Dương cho thấy bố của bị cáo Thuyên trước đây làm Xã đội trưởng và đã qua đời vì bạo bệnh chứ không phải hi sinh như Lô Thị Thuyên khai. Sau khi bố của Thuyên chết, mẹ đi bước nữa và chuyển cả gia đình lên xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn sinh sống.

Nhận định hành vi của Lô Thị Thuyên và Kha Văn Ngọc là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm quyền và nhân phẩm của người phụ nữ…, xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Kha Văn Ngọc 5 năm tù, Lô Thị Thuyên 4 năm 6 tháng tù.

Về trách nhiệm dân sự, gia đình nạn nhân Th. yêu cầu 2 bị cáo bồi thường 100 triệu đồng. Trước khi phiên tòa diễn ra, gia đình các bị cáo đã khắc phục cho bị hại 63 triệu đồng. HĐXX buộc Kha Văn Ngọc và Lô Thị Thuyên phải bồi thường 37 triệu đồng còn lại cho bị hại, chia đều cho mỗi người 17,5 triệu đồng.

