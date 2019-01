Cướp 200 triệu của vợ chồng người bán thịt heo rồi đi mua vàng

Ngày 21/1, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã phối hợp với Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Yên (50 tuổi, ngụ phường 6, TP. Mỹ Tho) đang lẩn trốn tại nhà trọ ở phường Thuận Giao, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Qua làm việc, Yên khai nhận đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản vào sáng ngày 27/12/2018 trên địa bàn phường 5, TP. Mỹ Tho.

Nạn nhân là vợ chồng ông Văn Công Mật. Tiến hành khám xét nơi ở của Yên, lực lượng công an thu giữ nhiều tài sản có giá trị gồm 1 xe máy, 1 điện thoại iPhone 6, 6 nhẫn vàng…

Yên khai nhận, do làm công gần quầy bán thịt của nạn nhân, biết nạn nhân có tiền nên theo dõi và ra tay cướp giật. Sau đó, Yên đến Bình Dương thuê nhà trọ sinh sống, sử dụng số tiền cướp giật được tiêu xài, mua vàng và trả nợ.

Trước đó, vào 3h 30 ngày 27/12/2018, một vụ cướp táo tợn đã xảy ra trên địa bàn phường 5, TP. Mỹ Tho.

Khi vợ chồng ông Văn Công Mật (sinh năm 1970, ngụ phường 5, TP. Mỹ Tho) vừa lên xe máy ra khỏi nhà để ra chợ bán thịt heo thì bị 1 đối tượng đi bộ chạy tới giật túi xách rồi bỏ chạy.

Đối tượng Yên.

Ông Mật truy đuổi đến con hẻm thì bị đối tượng dùng dao đe dọa rồi bỏ chạy để lại xe máy gần hiện trường. Tài sản bị cướp giật trên 200 triệu đồng, 3 điPhone.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Tiền Giang và Công an TP. Mỹ Tho đã tiến hành sàng lọc các đối tượng, điều tra vụ việc. Nghi can chính là Nguyễn Văn Yên (50 tuổi, ngụ phường 6, TP. Mỹ Tho).

Theo Soha/Trí Thức Trẻ

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật