Cuộc vây bắt ông trùm ma túy đặc biệt nguy hiểm

Là con nghiện ma túy nhiều năm, với súng, lựu đạn luôn có sẵn trong người, Lô Văn Thi là một đối tượng đặc biệt nguy hiểm, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện.

Tiếp tục giai đoạn 3 của chuyên án tấn công, trấn áp tội phạm ma túy tuyến biên giới Việt Nam - Lào của Bộ Công an.

Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện có một tụ điểm mua, bán trái phép chất ma túy trong rừng thuộc địa bàn xã Lượng Minh, huyện Tương Dương (Nghệ An) với quy mô lớn, được cảnh giới nghiêm ngặt bằng "vũ khí nóng".

Để tránh sự phát hiện của lực lượng Công an, các đối tượng dựng thành 04 lán nhỏ với nhiều "đàn em" trang bị súng để cảnh giới, bảo vệ cho các con nghiện vào mua, sử dụng ma túy.

Cầm đầu, điều hành tụ điểm này là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lô Văn Thi, sinh năm 1963, trú tại Bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương (Nghệ An).

Sau khi cân nhắc, tính toán các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án quyết định đấu tranh, triệt xóa tụ điểm phức tạp này.

Hồi 12h45 ngày 8-5, Công an tỉnh Nghệ An huy động nhiều cán bộ, chiến sỹ thuộc Phòng Cảnh sát ma túy và Công an huyện Tương Dương triển khai, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành bao vây, tấn công vũ trang nhóm đối tượng có trang bị vũ khí nóng tổ chức mua, bán trái phép chất ma túy tại khu vực đồi Pù Lôm, bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương.

Quá trình vây ráp, lực lượng Công an đã bắt giữ thành công đối tượng chính là Lô Văn Thi, SN 1963, trú tại Bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương (Nghệ An).

Các đối tượng còn lại do địa hình rừng núi hiểm trở nên đã nhanh chóng tẩu thoát vào rừng sâu. Tại hiện trường, thu giữ 100g ma túy các loại, 1 khẩu súng côn, 1 súng kíp, 8 viên đạn, 1 quả lựu đạn, 2 con dao, 3 cân tiểu ly.

Tụ điểm được cảnh giới nghiêm ngặt, đối tượng cầm đầu ma mãnh

Ngay sau khi đối tượng Lô Văn Thi bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ, nhiều người dân sinh sống tại bản Đửa, xã Lượng Minh vừa bất ngờ, vừa vui mừng.

Bởi tụ điểm mua, bán ma túy của Thi đã hình thành từ lâu, nhiều con nghiện trong và ngoài bản đến mua ma túy và sử dụng, khiến cho nhiều gia đình trong bản Đửa tan hoang vì ma túy.

Để thuận lợi cho việc mua, bán, sử dụng ma túy, Lô Văn Thi sinh sống tách rời vợ, con, lập lán sống trong rừng, thi thoảng mới về nhà để lấy đồ ăn.

Trước hành vi nguy hiểm của đối tượng, đã nhiều lần Công an huyện Tương Dương tổ chức truy bắt nhưng không thành công. Tháng 4-2019, Công an huyện Tương Dương đã ra quyết định truy nã Thi về hành vi mua, bán trái phép chất ma túy.

Nhưng với sự "khôn ngoan, tinh ranh" của Thi thì để bắt được đối tượng quả là một điều không hề dễ dàng với lực lượng Công an.

Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, đội trưởng Phòng Cảnh sát ma túy người trực tiếp tham gia vây bắt Lô Văn Thi cho biết: khu vực đối tượng lựa chọn để mua, bán ma túy là trên đỉnh đồi Pù Lôm, xung quanh rừng núi, hiểm trở.

Từ chân đồi lên núi khoảng 250m được Thi và "đàn em" dựng 4 lán, mục đích là để các con nghiện đến mua ma túy, rồi sử dụng luôn trong lán; mỗi lán được cử một vài đối tượng "thân tín" trang bị súng để cảnh giới.

Còn riêng một lán nằm bí mật, không ai được biết kể cả đám đàn em, ở đó Lô Văn Thi trực tiếp sử dụng ma túy sau mỗi chuyến hàng giao dịch thành công.

Theo tài liệu của Cơ quan Công an, tụ điểm của Lô Văn Thi hàng ngày từ sáng, đến tối có hàng chục đối tượng đến mua, bán ma túy.

Sự cảnh giác, khôn ngoan của Lô Văn Thi thể hiện ở chỗ các con nghiện đến mua ma túy phải được các đàn em của Thi "kiểm tra" kỹ mới cho vào, ma túy được Thi chuyển qua "đàn em" rồi mới đến con nghiện. Chính vì vậy, không dễ gì mà người lạ có thể tiếp cận được với Lô Văn Thi.

Với các đối tượng ngoại tỉnh đến mua ma túy, Lô Văn Thi bố trí cho đàn em "kiểm tra" tại cầu Xốp Mạt (cách tụ điểm của Thi khoảng 7km), thấy an toàn, tin tưởng thì mới cho người vào lấy "hàng".

Ngoài ra đồ dùng không thể thiếu mà Lô Văn Thi luôn mang bên người là súng và lựu đạn, lựu đạn luôn cầm sẵn trong tay, súng dắt lưng quần.

Số vũ khí, ma túy mà lực lượng Công an thu giữ tại lán của Lô Văn Thi.

Sau khi nắm rõ quy luật hoạt động của đối tượng chính Lô Văn Thi và đám đàn em, Ban chuyên án 918C đã sử dụng đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ để quyết định phá án, bắt giữ thành công Lô Văn Thi cùng nhiều tang vật phục vụ cho việc mua, bán trái phép chất ma túy.

Từ khi bị bắt giữ, Lô Văn Thi tỏ vẻ mệt mỏi, đôi mắt thì lờ đờ do "thiếu thuốc", chắc hẳn y không nghĩ mình bị bắt nhanh và dễ dàng đến vậy.

Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lô Văn Thi, và triệt xóa tụ điểm mua, bán trái phép chất ma túy tại Bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương đã được cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như quần chúng nhân dân hết sức ghi nhận, ủng hộ.

Trước đó trong giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của chuyên án, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã triệt xóa 2 tụ điểm ma túy phức tạp nằm sâu trong rừng thuộc địa bàn huyện Tương Dương, tiêu diệt 1 đối tượng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan cùng lượng lớn ma túy và vũ khí.

