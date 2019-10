Cuộc sống tủi nhục của thiếu nữ 14 tuổi tự bán mình sang Trung Quốc lấy chồng

Kể từ khi sinh ra, cuộc đời của Chích Thị M. (SN 2002), trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An gắn liền với nương rẫy. Do cuộc sống khó khăn nên cô bé này phải nghỉ học sớm theo bố mẹ mưu sinh. Khi nghe bạn bè nói lấy chồng bên Trung Quốc sẽ được sung sướng và có khoản tiền lớn đưa về cho mẹ, M. đã tìm người đưa mình sang Trung Quốc.



Vào khoảng đầu tháng 2/2019, em Chích Thị M. đã đến gặp Cụt Thị Hương, trú cùng xã hỏi có biết ai đưa người sang Trung Quốc không. Nghe M. nói vậy, Hương hỏi lại cô bé này thêm một lần nữa. M. trả lời muốn sang Trung Quốc lấy chồng thật. Hương gọi điện cho Cụt Thị Thanh, em gái chồng để báo tin. Biết M. chưa đủ tuổi trưởng thành nhưng Thanh vẫn đồng ý đưa sang Trung Quốc để bán. Người phụ nữ này hứa sau khi bán được sẽ trả 40.000 nhân dân tệ, còn Hương sẽ được nhận 5.000 nhân dân tệ.

Vợ chồng Cụt Thị Hương và Cụt Văn Thoại.

Sau đó, Hương đã nói chuyện này với chồng là Cụt Văn Thoại. Hai vợ chồng bàn bạc phương án, cách thức đưa M. sang Trung Quốc bán để lấy tiền. Khi đã sang được đất Trung Quốc, M. được đưa về nhà Thanh. Sống tại đây 10 ngày, Thanh đã bán M. cho một người đàn ông Trung Quốc với giá bao nhiêu thì Hương không biết. Hương chỉ nhận 45.000 nhân dân tệ (tương đương 136 triệu đồng) rồi cầm về Việt Nam. Về đến quê nhà, Hương đưa 120 triệu đồng cho mẹ của M., số tiền còn lại hai vợ chồng tiêu xài.

Sau 3 năm làm vợ tủi nhục ở xứ người, M. đã tìm cách về Việt Nam và tố cáo vợ chồng Hương lên CQĐT. Vợ chồng Cụt Thị Hương bị truy tố về tội "Mua bán trẻ em". Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An vừa đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên tòa, Hương và Thoại đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

M. kể về cuộc sống tủi nhục ở xứ người.

Phải làm vợ khi mới 14 tuổi khiến Chích Thị M. trông tiều tụy, già nua hơn tuổi. Suốt cả phiên tòa, M. cúi mặt xuống đất để tránh ánh mắt của mọi người. Đến bây giờ, em vẫn chưa hết sợ hãi khi nhớ lại những tháng ngày phải làm vợ nơi xứ người. M. chia sẻ, sau khi sang bên đó em rất nhớ bố mẹ, nhớ bản làng. Em đã rất hối hận khi nghe theo vợ chồng Hương. Sang bên đó, M. phải làm vợ người đàn ông đáng tuổi cha, tuổi chú mình tại nơi đất khách, quê người.

Ở nhà chồng, bất đồng ngôn ngữ, văn hóa, thậm chí còn bị nhà chồng quản thúc khiến cho cuộc sống của cô bé này hết sức bế tắc. Sau thời gian dài chung sống M. vẫn chưa có bầu khiến gia đình chồng quay sang hắt hủi, chửi bới thậm tệ. Thậm chí, M. còn bị đánh đập. Tủi hổ, ấm ức, cô gái trẻ âm thầm lên kế hoạch bỏ trốn. Cô gái này bắt đầu tiết kiệm tiền để chuẩn bị lập kế hoạch bỏ trốn. Vào đầu tháng 12/2018, lợi dụng sơ hở từ phía nhà chồng và được sự giúp đỡ của một số người quen biết, M. bỏ trốn trở về Việt Nam, kết thúc những chuỗi ngày tháng sống trong tủi nhục, đau khổ. Cuộc đoàn tụ của M. và người thân trong mừng mừng, tủi tủi khi họ nhìn thấy thân hình gầy guộc của con gái sau thời gian bị bán, phải làm dâu xứ người.

Theo tâm sự của mẹ M., thời điểm cô bé này đòi sang Trung Quốc gia đình đã can ngăn nhưng M. vẫn quyết định đi. Gia đình cũng đã rất hối hận vì đã không can ngăn quyết liệt hơn. Tuy nhiên, M. còn may mắn hơn nhiều cô gái khác vì còn tìm được đường trở về nhà.

Với hành vi đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX đã tuyên phạt Cụt Thị Hương 10 năm tù, xử phạt Cụt Văn Thoại 6 năm tù về tội Mua bán trẻ em. Do các con của bị cáo còn nhỏ nên tòa cho Thoại được tại ngoại, về địa phương chăm sóc con, chịu sự quản lý của địa phương, khi nào thi hành án cơ quan chức năng sẽ có quyết định sau.

