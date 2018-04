Cuộc sống bí ấn của Hoa hậu doanh nhân 2018 cầm đầu đường dây mua bán hoá đơn nghìn tỷ

Hoa hậu Nguyễn Thị Nhung (SN 1978) sinh sống cùng gia đình trong một con ngõ nhỏ ở phố Nguyễn Đức Cảnh (phường An Biên, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng), là con phố trung tâm, tấp nập bậc nhất đất Cảng.

Nhà Hoa hậu Nguyễn Thị Nhung nằm trong ngõ nhỏ phố Nguyễn Đức Cảnh, TP.Hải Phòng.

Con ngõ nhỏ dẫn vào nhà Hoa hậu Nguyễn Thị Nhung sâu hun hút, tối tăm, bên trong con ngõ này là đường cụt, có khoảng chục hộ gia đình sinh sống. Nhà Nguyễn Thị Nhung là một căn nhà đôi, khang trang, có 3 tầng, có vẻ mới được xây dựng không lâu vì nước sơn còn mới, cánh cửa gỗ còn sáng bóng. Cửa của căn nhà đóng im ỉm, bên trong nhà tối om không có ánh điện.

Đường vào nhà Hoa hậu Nguyễn Thị Nhung nhỏ hẹp, tối tăm.

“Cách đây khoảng 1 tuần, vào lúc 20h, có 1 tốp công an ập vào nhà của chị Nhung để khám xét. Đến khuya muộn công an mới ra về. Tôi lúc đó cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra. Ngoài khám xét nhà của chị Nhung, công an còn khám xét nhà của 1 người khác trong ngõ 83 Nguyễn Đức Cảnh nữa. Tôi chỉ nghĩ rằng chắc những người này làm việc gì vi phạm pháp luật nên cơ quan công an mới tìm đến nhà”, 1 người bảo vệ gần khu nhà này cho biết.

Khi PV cho người bảo vệ này xem ảnh Nguyễn Thị Nhung thời điểm đăng quang ngôi vị Hoa hậu Doanh nhân thế giới người Việt 2018, người bảo vệ nhận diện chính xác là Nguyễn Thị Nhung.

Người bảo vệ cũng cho hay, qua các phương tiện thông tin đại chúng, ông mới được biết Nguyễn Thị Nhung là nghi phạm cầm đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT liên tỉnh hàng nghìn tỷ đồng vừa bị Công an quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng triệt phá. Và cũng đã từ rất lâu, ông không còn thấy Nhung lui về căn nhà này nữa.

Căn nhà Hoa hậu Nguyễn Thị Nhung cùng gia đình sinh sống.

Tại quán nước chè đầu ngõ 83 Nguyễn Đức Cảnh, một người dân cho PV biết, gia đình Nguyễn Thị Nhung chuyển về đây sinh sống khoảng 10 năm nay. Nhung sinh sống cùng chồng và 2 con trai còn nhỏ. Cuộc sống của gia đình Nhung khá bình lặng, ít tiếp xúc với bà con trong khu phố nên mọi người cũng không biết được gì nhiều về con người của Nhung.

“Cô ấy thường xuyên đi sớm về khuya. Anh cũng biết đấy, sống ở phố không như ở quê. Ở phố là người tứ xứ, mỗi người một công một việc, không quen biết, thân thiết gì nhau mà lại đi hỏi họ làm nghề gì thì hóa vô duyên.

Gia đình cô ta sinh sống bình thường như bao hộ gia đình khác. Mãi đến khi công an người ta vào khám xét thì chúng tôi mới vỡ lở, không ngờ cô ta thường ngày ăn mặc lịch sự, sang trọng, có học thức, có xe đưa đón mà lại làm việc vi phạm pháp luật”, người dân này thông tin thêm.

Trước đó, như báo đã đưa, 10h30 ngày 20/4, sau khi đã nắm gọn trong tay “đường đi, nước bước” của đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT do đối tượng Nguyễn Thị Nhung cầm đầu, Công an quận Hồng Bàng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hải Phòng tiến hành phá án, bắt 5 đối tượng trong đường dây trên, gồm: Trần Thị Minh Thư, Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Văn Việt, Đặng Trinh Huyến, Vũ Thị Vân Anh.

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ toàn bộ 17 bộ con dấu, hóa đơn chứng từ, các tài liệu chứng từ có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT của 4 doanh nghiệp: công ty TNHH Hải Nguyên Việt, công ty TNHH Thương mại phát triển Tuấn Hà, công ty TNHH Thương mại dịch vụ Phúc Trà, công ty TNHH Phát triển thương mại Tuấn Phát (đều có địa điểm ở phường Hùng Vương, Hồng Bàng).

Công an quận Hồng Bàng đã khởi tố vụ án hình sự, áp dụng các biện pháp ngăn chặn cần thiết để đấu tranh mở rộng chuyên án, đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm trước pháp luật.

Riêng đối tượng cầm đầu Nguyễn Thị Nhung chính là người vừa đăng quang ngôi vị Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt vào ngày 13/4 vừa qua.

Khi biết hành vi phạm tội của mình bị bại lộ, Nhung đã bỏ trốn. Hiện tại, Công an quận Hồng Bàng đang kêu gọi đối tượng này ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo Minh Sơn (Nguoiduatin.vn)

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật