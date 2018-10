Cuộc đời lang bạt của ông trùm ma túy và phút gặp người đẹp trong vũ trường

Văn Kính Dương và Vũ Hoàng Anh Ngọc.

Mới đây, VKSND TP HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can Văn Kính Dương (SN 1980, ngụ TP Hà Nội) cùng 9 đồng phạm khác về tội "Sản xuất, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy". Các bị can này đều bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất là án tử hình.

Riêng ông trùm sản ma túy Văn Kính Dương còn bị đề nghị truy tố thêm 3 tội danh khác là "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Trốn khỏi nơi giam giữ".

Quá khứ của ông trùm

Tuổi thơ của Văn Kính Dương là những ngày lăn lộn ở vùng ngoại ô Hà Nội. Gia đình xảy ra nhiều biến cố, Dương ra đời từ sớm, lang bạt khắp nơi, giao du với đủ hạng người. Để tồn tại, Dương gia nhập băng nhóm chuyên hành nghề trộm cắp, cướp giật tài sản với những cuộc tranh chấp địa bàn đẫm máu.

Năm 19 tuổi, trong một cuộc tranh chấp, băng nhóm của Dương hỗn chiến với một nhóm giang hồ khác. Dương cũng tham gia đâm trọng thương một đối thủ nên bị bắt giữ và ngồi tù về tội "Cố ý gây thương tích". Mãn tù, Dương không hoàn lương mà lại tụ tập anh em thân tín đi cướp để rồi lãnh thêm án 5 năm tù về tội "Cướp giật tài sản". Trong thời gian chấp hành án tù này, hồi tháng 11/2008, nam thanh niên lại bị bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy , lãnh thêm 7 năm tù giam.

Văn Kính Dương bị truy nã quốc tế.

Trong thời gian bị giam giữ, Dương được sắp xếp vào buồng giam số 4, nhà giam K1, trại giam Công an tỉnh Thanh Hóa. Không chịu tu tâm, Dương lại một lần nữa toan tính vượt ngục. Gã cùng Mã Thành Phương cùng 3 phạm nhân khác cùng phòng đã cưa song sắt ô cửa thoáng, vượt tường qua hàng rào thép gai trốn thoát vào rạng sáng 4/11/2010.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động hàng trăm cảnh sát, dẫn theo chó nghiệp vụ ráo riết truy tìm suốt ngày đêm. Chẳng được bao lâu, 4 người bạn tù của Dương bị truy bắt và tuyên án về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ. Riêng Dương nhanh chân bỏ trốn trước khi bị cơ quan chức năng phát lệnh truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế.

Rời khỏi chốn ngục tù, Dương nhanh chóng cùng vợ là Nguyễn Thị Phúc (32 tuổi, quê Thái Nguyên) tham gia đường dây ma túy liên tỉnh do đối tượng Hoàng Phương Lam cầm đầu. Giữa năm 2012, đường dây này bị triệt phá, hầu hết các đối tượng cộm cán sa lưới, riêng Dương một lần nữa biến mất bí ẩn, không để lại dấu vết.

Sau một thời gian mai danh ẩn tích, Dương quyết định thay tên đổi họ thành Trần Ngọc Hiếu rồi tiến vào TP HCM với một kế hoạch làm giàu bằng chất cấm. Với danh phận mới, Dương qua mặt được nhiều lực lượng, thậm chí xuất cảnh ra nước ngoài.

Tuy nhiên, Dương vẫn rất thận trọng không đứng tên bất cứ giấy tờ xe cộ hay nhà đất, biệt thự nào mà tất cả đều để người thân đứng tên tránh bại lộ. Gã thuê hẳn một căn hộ cao cấp ở khu chung cư chuyên dành cho quan chức ngoại giao các nước làm sào huyệt chỉ huy đàn em sản xuất và mua bán ma túy.

Văn Kính Dương giả dạng một đại gia chuyên sử dụng siêu xe làm vỏ bọc.

Băng nhóm sản xuất ma túy của Dương chỉ thực sự hùng mạnh khi hắn quen biết một đối tượng tên Tom (không rõ lai lịch) trong những lần lui tới vũ trường. Chung chí hướng, cả hai thỏa thuận việc sản xuất ma túy với số lượng lớn để tung ra thị trường. Theo đó, Tom lo nguồn nguyên liệu sản xuất còn Dương điều hành quá trình sản xuất chất cấm.

Đường dây tinh vi

Sau cuộc thỏa thuận chớp nhoáng trong vũ trường, Dương nhanh chóng quy tụ một số anh em người thân và đàn em thân tín thành lập đường dây sản xuất thuốc lắc, hàng đá khép kín trải dài từ Bắc – Trung –Nam.

Ông "trùm" cho đàn em thuê rất nhiều biệt thự ở khắp các tỉnh thành với giá lên đến cả chục ngàn USD/tháng làm kho chứa hàng, chỗ trú ngụ cho đàn em.

Dương lệnh cho đàn em thuê biệt thự, mua hóa chất để nghiên cứu, pha trộn các hợp chất hóa học sản xuất ma túy đá. Để tránh gây chú ý, Dương và đồng bọn liên tục thay đổi "đại bản doanh" sản xuất ma túy từ TP HCM, ra Nha Trang rồi lên cả vùng núi của tình Đồng Nai...

Cứ sau 1 mẻ hàng ra lò, Dương chuyển xưởng sản xuất. Mỗi lần di chuyển, băng nhóm Văn Kính Dương đều xóa hết mọi dấu vết. Riêng các chai lọ dùng để sản xuất, sau khi sử dụng xong Dương lệnh cho đàn em chở xuống Đồng Tháp phi tang.

Hằng ngày, Dương đóng vai là 1 đại gia di chuyển khắp các tỉnh thành khi thì bằng máy bay và chủ yếu là bằng dàn siêu xe trong bộ sưu tập. Ông "trùm" tinh ranh không tham gia sâu vào đường dây mà chỉ giám sát, chỉ đạo qua mạng xã hội, điện thoại và hệ thống camera an ninh dày đặc.

Các hoạt động từ sản xuất, dập khuôn, đóng gói đến tiêu thụ, Dương phân chia cho đàn em. Nhiệm vụ của ai được phân chia như thế nào chỉ biết giới hạn đến đó, không được biết phần việc của người khác.

Ngọc "Miu", người tình và trợ thủ đắc lực của ông "trùm" Văn Kính Dương.

Anh họ của Dương là Nguyễn Đức Kỳ Nam có nhiệm vụ chuyên nghiên cứu sản xuất ma túy. Riêng em họ Dương, Nguyễn Đắc Huy có nhiệm vụ quản lý phân phối hàng cho các đại lý miền Bắc. Ngoài ra, các đồng phạm khác giữ những vai trò quan trọng khác nhau, trong đó người tình của Dương, Vũ Hoàng Anh Ngọc (Ngọc "Miu", 28 tuổi, quê Hải Phòng) có nhiệm cụ tàng trữ ma túy để phân phối.

Sinh trưởng trong một gia đình khá giả, nhưng Ngọc ham chơi nên nghỉ ngang khi đang học cấp 3. Hồi năm 2014, Ngọc được chú ý rộng rãi khi tham gia vai diễn trong các sản phẩm của nhiều ca sĩ nổi tiếng. Quen biết tại vũ trường, Ngọc trở thành người tình của Dương, tham gia điều hành các công đoạn phân phối ma túy.

Đổi lại, cô gái được cung phụng về tiền bạc, cuộc sống chỉ hưởng thụ với những tiện nghi quan trọng. Trong số các đàn em, Ngọc đóng vai trò cánh tai phải, được Dương tin tưởng gần như tuyệt đối. Cô ta cũng là người cuối cùng trong đường dây sa lưới.

400 ngày cất lưới

Nhận tin báo từ quần chúng nhân dâm, Công an TP HCM phối hợp với Công an quận Bình Thạnh lập chuyên án theo dõi. Sau 400 ngày đeo bám, khi đã thu thập đủ chứng cứ, ban chuyên án quyết định xâm nhập, triệt phá đường dây sản xuất ma túy do ông "trùm" Văn Kính Dương cầm đầu.

Trước quy mô và mức độ nguy hiểm của băng ma túy khủng, nhà chức trách đã huy động hàng trăm chiến sĩ thuộc Công an quận Bình Thạnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng kỹ thuật hình sự, Trung đoàn Cảnh sát cơ động… tham gia "cất lưới" bắt trọn hang ổ.

Văn Kính Dương thời điểm bị bắt.

Chiều 6/4/2017, Văn Kính Dương vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất thì bị các trinh sát ập vào khống chế vằ bắt giữ. Ngay lúc này, hơn 200 cảnh sát đồng loạt khám xét 13 xưởng sản xuất ma túy cùng như các sào huyệt của chúng tại các tỉnh thành.

Cơ quan chức năng bắt giữ 15 đối tượng cùng tang vật hơn 10 tỷ đồng, hàng trăm ký bột thuốc lắc và ma túy chưa thành phẩm, hơn 500 ngàn viên thuốc lắc (giá trị tương đương 200 tỷ đồng). Ngoài ra Công an còn thu giữ nhiều nhà đất, biệt thự, 7 siêu xe cùng nhiều tài sản và máy móc, trang thiết bị sản xuất ma túy và 2,5 tấn tiền chất và hóa chất để sản xuất ma túy tổng hợp. Theo cơ quan chức năng, tính đến thời điểm bị bắt, băng nhóm của Văn Kinh Dương đã sản xuất được 120kg ma túy đã, tiêu thụ được 18kg thuốc lắc.

