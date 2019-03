Cụ ông mất mạng vì đòi 5.000 đồng tiền ăn bài

Ngày 7/3, nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Phước (46 tuổi; ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú ) để tiếp tục điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích". Nạn nhân của vụ án này là cụ ông Đ.V.K. (67 tuổi; ngụ xã Vĩnh Trường, huyện An Phú).

Cụ ông bị đạp dẫn đến từ vong chỉ vì muốn đòi 5.000 đồng tiền ăn bài. Ảnh: BS

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào sáng 27-2, ông K. đi đám giỗ nhà người quen ở xã Đa Phước. Đến 12 giờ cùng ngày, cụ K. tham gia đánh bài tiến lên ăn tiền với mỗi ván là 5.000 đồng để "giết" thời gian. Sau thời gian ngồi đánh bài suốt 3 tiếng đồng hồ, cụ K. cho rằng Phước chơi ăn gian và chưa chung 5.000 đồng cho ván bài trước đó đã thua nên đôi bên xảy ra mâu thuẫn. Lúc nãy, Phước đứng dậy dùng chân đạp vào ngực làm cụ K. ngã xuống đất bất tỉnh rồi tử vong sau đó.

Sau khi nhận được tin báo, các đơn vị chức năng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và kết luận cụ K. bị chấn thương phần mềm bên ngoài ngực trái. Cú ngã cũng làm cụ ông gãy kín và nứt 3 xương sườn, tụ máu ở tim rồi vỡ theo chiều ngang và thủng màn phổi gây tử vong.

Theo NLĐ

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật