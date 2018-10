Cụ ông 70 tuổi tử vong tại nhà nghi bị sát hại

Ngày 12-10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đang phối hợp với Công an TP Tam Kỳ và các cơ quan liên quan điều tra nguyên nhân cái chết của ông Huỳnh Văn Nam (70 tuổi; ngụ phường An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Ông Nam được phát hiện tử vong tại nhà

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút tối 11-10, một người phụ nữ là người quen của ông Nam đến nhà ông này để bốc thuốc chữa bệnh thì tá hoả phát hiện nạn nhân nằm úp mặt dưới nền nhà, trên đầu bê bết máu.

Quá hoảng loạn, người phụ nữ tri hô hàng xóm xung quanh, đồng thời gọi điện báo cho vợ con ông Nam và cơ quan công an. Theo một số người dân có mặt tại hiện trường, nạn nhân bị một vết thương trên đầu.

Lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc ngay trong đêm 11-10

Được biết ông Nam là thầy lang, chuyên bốc thuốc tại nhà. Trước khi xảy ra sự việc, ông Nam ở một mình còn vợ ông đến nhà con trai ở để trông cháu nội.

Theo Nld.com.vn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật