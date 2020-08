"Cu Đỏ" giết người ở TP Quy Nhơn bị truy nã đặc biệt nguy hiểm

Trước đó vào tầm rạng sáng ngày 16/5, Huỳnh Phương Đông cùng Lê Minh Hòa (SN 1994) trú ở tổ 17, khu vực 4, phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn cầm đầu một nhóm côn đồ mang theo dao, kiếm, mã tấu đến ngã tư Trần Quý Cáp – Phan Bội Châu ở phía trước khu Trung tâm thương mại An Phú Thịnh, phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn để giải quyết mâu thuẫn với nhóm thanh niên do Huỳnh Văn Hậu (SN 1993) trú ở tổ 9, khu vực 2, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn cầm đầu.

Hình ảnh cuộc hỗn chiến và nạn nhân gục ngã được trích xuất từ camera an ninh của người dân ở gần hiện trường. Ảnh : CACC

Cuộc hỗn chiến bằng hung khí gây náo loạn một khu phố trong đêm khuya khiến người dân ở gần hiện trường bức xúc vì các đối tượng đâm chém túi bụi. Kết cục, một đối tượng trong nhóm của Huỳnh Văn Hậu là Lê Đức Độ (SN 1993), trú ở 587/1 Nguyễn Thái Học, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn tử vong bởi nhiều vết chém để lại trên thi thể, gây mất máu cấp.

Một số đối tượng trong hai nhóm hỗn chiến đã vào vòng tố tụng hình sự. Ảnh : Trị Bình

Sau khi vào cuộc khám nghiệm hiện trường và tử thi đồng thời tiến hành hoạt động điều tra, truy xét, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố bị can 12 đối tượng về tội giết người , 7 đối tượng về tội gấy rối trật tự công cộng.

Do một số đối tượng phạm tội đã lẩn trốn khỏi địa phương nên cùng với việc khởi tố bị can, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm trên toàn quốc 7 đối tượng.

Từ đó đến nay, các trinh sát hình sự ráo riết truy bắt kết hợp vận động đầu thú 6 đối tượng, trong đó có Huỳnh Phương Đông.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định đã phân công nhiều mũi trinh sát tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng giết người còn đang lẩn trốn, quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm là Nguyễn Văn Thanh Phong, biệt danh “Phong Đú” (SN 1994) trú ở tổ 24 khu vực 6, phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn.

Một số hung khí đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định truy thu

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, ngày 15/5, Lê Văn Khánh, trú ở khu Nhà Đèn, phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn đến phường Đống Đa để mua cỏ Mỹ về hút. Khi Khánh đi ngang qua nhà của Huỳnh Văn Hiền ở gần đó thì bị Hiền chặn đánh với lý do không mua cỏ Mỹ do Hiền cung cấp.

Thấy vết thương trên tay của Khánh, trong đêm hôm đó, Lê Minh Hòa rủ 5 đối tượng khác đến phường Đống Đa đánh Hiền để trả thù, khiến cho Hiền bị thương phải vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu.

Khi nghe Hiền kể lại vụ việc, em trai là Huỳnh Văn Hậu điện thoại đe dọa Lê Minh Hòa dẫn đến hai bên thách thức “huyết chiến” bằng hung khí.

