CSGT có mặt tại hiện trường vụ nam sinh sát hại bạn gái: Đáng chê trách khi không có hành động quyết liệt để ngăn cản

Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại đường Tôn Đức Thắng (phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Theo đó, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, đối tượng Phạm Văn Nghị (SN 1988, trú tại xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) đã dùng kéo sát hại chị Trần Thị Thu Huyền (25 tuổi, cùng quê).

Thời điểm Nghị gây án có rất nhiều người dân chứng kiến nhưng không có ai tiến lại can ngăn mà chỉ đứng gần đó và cầm điện thoại quay video, chụp ảnh. Thậm chí, thời điểm này còn xuất hiện một người mặc cảnh phục CSGT nhưng người này cũng chỉ dám lại gần đứng nhìn rồi lại quay ra gọi điện thoại.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều ý kiến cho rằng, trong trường hợp này người CSGT đã chưa làm tròn chức trách của mình. Đáng lẽ thời điểm ấy cảnh sát có thể dùng biện pháp mạnh để trấn áp nhằm cứu giúp cô gái.

Cùng chung quan điểm trên, luật sư Nguyễn Thu Anh (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho rằng, việc giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, hoạn nạn là vấn đề đạo đức xã hội, là nét văn hóa tốt đẹp lâu đời của dân tộc ta.

Trong tình huống khi một người lâm vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng thì việc giúp đỡ, cứu sống họ còn là trách nhiệm pháp lý, chứ không phải là hành vi có tính chất tùy nghi như đạo đức xã hội.

“Pháp luật quy định người nào biết người khác đang lâm vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, có khả năng điều kiện cứu giúp nhưng không cứu giúp dẫn đến hậu quả nạn nhân thiệt mạng thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự”, luật sư Anh nhấn mạnh.

Cũng theo luật sư Anh, qua hình ảnh clip cho thấy, hành động của người cảnh sát giao thông là chưa tích cực, chưa quyết liệt, chưa có hành động hiệu quả để cứu nạn nhân. Mặc dù người cảnh sát giao thông có những hành động như khuyên can, thông tin để lực lượng chức năng đến cứu giúp. Tuy nhiên, xung quanh rất nhiều người, nếu người cảnh sát giao thông này có nghiệp vụ tốt, biết sử dụng võ thuật thì hoàn toàn có thể không chế, bắt giữ đối tượng và giải cứu nạn nhân...

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ án mạng

Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, luật sư Anh cho rằng, đây là bài học rút kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ của cảnh sát giao thông cũng như đối với những người dân. Tình huống cho thấy đối tượng có sử dụng hung khí, đang trong trạng thái manh động, kích động cao độ nên nếu chỉ một người dân tay không, không có vũ khí thì rất khó để không chế, bắt giữ đối tượng. Nhưng nếu nhiều người, có trình độ nghiệp vụ, biết võ thuật thì có thể giảm thiểu được những thiệt hại cho nạn nhân, hoặc còn có thể cứu sống được nạn nhân.

“Qua những thông tin từ clip phát tán trên mạng cho thấy, trong vụ việc này cũng khó để xử lý hình sự được những người có mặt ở đó về tội không cứu giúp người trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Bởi lẽ, khi đó đối tượng có hung khí, lại đang rất manh động, sẵn sàng ăn thua đủ với những người có ý định can thiệp.

Còn đối với một chiến sĩ công an được trang bị vũ khí, kĩ thuật, chiến thuật, được đào tạo và có nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự mà lại không có hành động quyết liệt để không chế, ngăn cản dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thì đây là điều đáng trách. Nếu nghiệp vụ tốt hơn, quyết liệt hơn thì hậu quả sẽ bớt thảm khốc hơn”, luật sư Anh chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội sáng 2/4, một lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Ninh Bình xác nhận có sự việc trên. Trước thông tin việc CSGT có mặt nhưng không có biện pháp can thiệp kịp thời, vị lãnh đạo này cho biết đang tiến hành xác minh và sẽ thông tin lại.

Sáng 1/4, Nghị lái xe ô tô chở chị Huyền ra khu vực phía đông nhà thi đấu Thể dục – Thể thao tỉnh Ninh Bình để nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn. Chị Huyền đã mở cửa xe chạy ra bên ngoài thì bị Nghị cầm chiếc kéo đuổi theo, sau đó khống chế vật nạn nhân nằm xuống đường. Lúc này, Nghị lấy kéo đâm liên tiếp lên người chị Huyền khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Nghị đã dùng kéo đâm vào cổ tự tử nhưng không chết. Theo các bác sỹ cấp cứu, khi mới đưa vào viện, Nghị hôn mê, mất nhiều máu do vết thương ở vùng bụng. Do được tiến hành cấp cứu, phẫu thuật kịp thời nên Nghị đã qua cơn nguy kịch. Hiện đối tượng Nghị đang được cấp cứu trong bệnh viện dưới sự giám sát của lực lượng công an.